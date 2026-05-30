Jürgen Klopp: Drømme-mål for Al-Ittihad, men Liverpool-fans kan vente på skuffelse

talkSPORT melder at Jürgen Klopp er «drømme»-målet for saudiarabiske Al-Ittihad som deres nye manager. Etter å ha forlatt Liverpool sommeren 2024, er Klopps status som en av verdens beste managere og en av de beste som ikke jobber som manager. Men Al-Ittihad vil gjerne overbevise ham om å vende tilbake til managerrollen, men det er nesten umulig å rope ham inn.

Forlot Liverpool sommeren 2024. Klopps er en av verdens beste managere, han er definitivt en av verdens beste som ikke jobber som manager. Han gjenreiste Liverpool, vant Premier League og de var nær ved å vinne flere titler tett bak Manchester City. De vant Champions League, i tillegg til alle andre tilgjengelige trofeer, inkludert klubb-VM og UEFA Super Cup.

Tidligere Borussia Dortmund-sjef er for tiden Global Head of Soccer for Red Bull. Men Al-Ittihad vil gjerne overbevise ham om å vende tilbake til managerrollen. talkSPORTs Ben Jacobs rapporterer at klubben har en genuin interesse i å prøve å ansette Klopp. De er på utkikk etter en ny manager etter at Francisco Conceição forlot klubben. Likevel mener avtale-makere i klubben at det vil være nesten umulig å verve Klopp.

Det som ytterligere forsterker vanskelighetsgraden, er Al-Ittihads økonomiske situasjon – kun støtte fra Saudi-Arabias finansdepartement kan hjelpe til med å finansiere en avtale for Klopp. Han sa: «Det er INGEN mulighet for at Klopp skal lede Al-Ittihad i år. »Etter Klopps avgang fra Liverpool har han blitt koblet til en rekke ledige stillinger hos Europas eliteklubber. Tidligere i år, etter at Xabi Alonso fikk sparken i Real Madrid, ble Klopp ryktet å være aktuell som erstatter for spanjolen på Bernabéu.

Til slutt ble det aldri noen avtale, og José Mourinho er nå klar for å returnere for en ny periode etter et kort opphold i Portugal med Benfica. Men da han ble spurt om å lede Real Madrid, gjorde Klopp det klart at han ikke er ferdig med manageryrket ennå.

"Men alt det der er tull. De har ikke ringt en eneste gang – ikke én gang. Agenten min er der, du kan spørre ham. De har ikke ringt ham heller.

" "For min alder er jeg ganske langt kommet i livet, men som trener er jeg ikke helt ferdig. Jeg har ikke nådd pensjonsalder.

"Likevel må alle Premier League-fans som håper at Klopp en dag skal dukke opp, belage seg på skuffelse. Etter ni år i Liverpool og en rekke trofeer, sverget han nemlig på at han aldri ville lede et annet lag i England.

"Det jeg vet helt sikkert, er at jeg aldri, aldri noen gang vil lede en annen klubb i England enn Liverpool – hundre prosent. Det er ikke mulig," sa Klopp. I et intervju i oktober 2025 sa Klopp: "Jeg sa at jeg aldri vil trene et annet lag i England, så hvis jeg skulle komme tilbake, må det i så fall bli Liverpool. Så teoretisk sett er det mulig.

" "Jeg vet ikke engang helt sikkert. Jeg elsker det jeg gjør nå. Jeg savner ikke treneryrket. Det gjør jeg ikke.

Jeg trener riktignok, men det er annerledes – det er ikke med spillere.

" "Jeg savner ikke å stå i regnet i to og en halv eller tre timer. Jeg savner heller ikke å dra på pressekonferanser tre ganger i uken.

" "Å ha ti eller tolv intervjuer i uken – det savner jeg ikke. Jeg savner ikke å være i garderoben. Jeg har trent rundt 1080 kamper, så jeg har vært i garderoben veldig, veldig mange ganger.

" "Jeg ønsker ikke å dø i garderoben. Det er slike ting. Jeg er 58 år. Fra ditt perspektiv høres det kanskje gammelt ut, men fra andre perspektiver er det ikke så gammelt.

" "Det betyr at jeg kunne ta en avgjørelse om noen år. Jeg vet ikke. Må jeg ta en avgjørelse i dag? Jeg kommer ikke til å trene igjen, men heldigvis trenger jeg ikke å bestemme det nå. Jeg kan bare se hva fremtiden bringer.





Liverpool jakter etter Nico Williams for å erstatte Mohamed SalahLiverpool er på jakt etter Nico Williams for å erstatte Mohamed Salah. Den spanske angriperen er ønsket for sin eksplosive fart, driblingferdigheter og intense spill. Bilbao er i ferd med å miste europakvalifiseringen og har store økonomiske problemer. Klubben er villig til å selge Williams for 80 millioner euro, men Liverpool ønsker å tilby ham en bedre kontrakt.

Alonso som Chelsea-manager - og nå jakter de WirtzXabi Alonso er ny manager for Chelsea og klubbene er nå koblet til Liverpool-stjernen Florian Wirtz. Alonso kjenner Wirtz fra tiden i Bayer Leverkusen der de hadde stor suksess. Wirtz har hatt en skuffende sesong hos Liverpool, og ifølge Railway Insider har Chelsea enorm interesse for den tyske stjernen. Liverpool vil være åpne for en salg hvis prisen er riktig, selv om de offentlig vil benekte det.

