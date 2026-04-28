Juventus i samtaler med Lewandowski – stor konkurranse fra flere klubber

Juventus forbereder et møte med Robert Lewandowskis agent Pini Zahavi for å diskutere en potensiell overgang. Interesserte klubber inkluderer Manchester United, Inter Miami, Inter Milan og klubber fra Saudi-Arabia. Lewandowski er usikker på fremtiden i Barcelona på grunn av lønnskutt og redusert spilletid.

Juventus er i ferd med å intensivere jakten på den polske stjernespissen Robert Lewandowski , og forberedelsene til et møte med hans agent, Pini Zahavi , er i full gang.

Interessen for Lewandowski strekker seg imidlertid langt utover Italia, med rapporter om at også Manchester United, Inter Miami, Inter Milan og klubber fra Saudi-Arabia følger situasjonen nøye. Ifølge den italienske avisen La Stampa, vil representanter fra Juventus og den anerkjente agenten Zahavi snart møtes for å diskutere muligheten for en overgang. Et sentralt tema i samtalene forventes å være en økonomisk pakke som kan friste Lewandowski til å velge Torino fremfor andre destinasjoner.

Lewandowski, som snart fyller 38 år, er tilsynelatende ikke overbevist om å fornye kontrakten sin med FC Barcelona. Tilbudet om en fornyelse inkluderer et betydelig lønnskutt, og i tillegg ser han for seg en rolle som mer benkesliter enn sentral spiller. Dette har skapt tvil hos den erfarne spissen, som ønsker å fortsette å spille på et høyt nivå og være en viktig bidragsyter.

Hans nåværende kontrakt med Barcelona utløper 30. juni, noe som åpner for muligheten for en gratis overgang. Juventus ser på dette som en unik mulighet til å sikre seg en verdensklasse spiss uten å måtte betale overgangssum. Klubben har lenge vært på utkikk etter en erstatter for Dusan Vlahovic, som ryktes å være på vei til Bayern München, og Lewandowski anses som den ideelle kandidaten.

Juventus-manager Luciano Spalletti har uttrykt et sterkt ønske om å forsterke angrepet med en erfaren og målfarlig spiss, og Lewandowski oppfyller alle kravene. Spalletti er overbevist om at Lewandowskis form, profesjonalitet og imponerende scoringsstatistikk vil være uvurderlig i kampen om Serie A-tittelen neste sesong. For å overbevise Lewandowski, som sannsynligvis vil motta lukrative tilbud fra Saudi-Arabia og USA, vurderer Juventus å presentere en kreativ kontraktsløsning.

Dette inkluderer et forslag om en toårskontrakt verdt mellom 8 og 10 millioner euro netto per sesong, i tillegg til prestasjonsbaserte bonuser. Juventus er klar over at de må tilby en konkurransedyktig pakke for å overgå de økonomiske fordelene som tilbys i andre ligaer. La Stampa rapporterer at Lewandowski fortsatt nøler med å svare Barcelona, da han har både sportslige og personlige betenkeligheter.

Han trives godt i Barcelona og setter pris på livet i byen, men er misfornøyd med lønnskuttet og utsiktene til en redusert rolle på laget. Juventus håper å utnytte denne usikkerheten og overbevise Lewandowski om at Torino er det beste stedet for ham å fortsette karrieren. Selv om yngre alternativer som Randal Kolo Muani og Gonçalo Ramos også er tilgjengelige, har Spalletti full tillit til Lewandowskis evner og mener han kan bidra betydelig til Juventus' suksess.

Konkurransen om Lewandowskis signatur er imidlertid hard, og Juventus må handle raskt og effektivt for å sikre seg hans tjenester. Møtet med Pini Zahavi vil være avgjørende for å kartlegge Lewandowskis interessenivå og legge grunnlaget for en eventuell avtale





Chat GPT etterforskes etter «norsk» masseskyting i FloridaPhoenix Ikner stilte flere spørsmål til Chat GPT før han skjøt flere mennesker på et universitet

Read more »

Chat GPT etterforskes etter «norsk» masseskyting i FloridaPhoenix Ikner stilte flere spørsmål til Chat GPT før han skjøt flere mennesker på et universitet

Read more »

Equinor 25 år på børs: En suksesshistorie med enorm avkastningEquinor markerer 25 år som børsnotert selskap med en totalavkastning på 1780 prosent. Investeringsdirektør Robert Næss fremhever selskapets betydning for norsk økonomi og velferd, og tror debatten om økt oljeutvinning vil blusse opp igjen.

Read more »

Sørloths klubb kaster seg inn i kampen om Liverpool-stjerneDe beste ligaene i Europa. Fra Norge. For deg.

Read more »

Champions League-klubb skal overbevise Liverpool-legenden Robertson om å droppe TottenhamDe beste ligaene i Europa. Fra Norge. For deg.

Read more »

Modric pådro seg brudd i ansiktet – vellykket operasjonLuka Modric fikk et brudd i venstre kinnbein under kampen mellom Milan og Juventus og har gjennomgått en vellykket operasjon. Det er usikkert hvor lenge han er ute, men det er håp om VM-deltakelse. Milans sesong er trolig over for Modric.

Read more »