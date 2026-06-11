Kai Robin Havnaa og Frank Løke: Showkamp og domfelt

Kai Robin Havnaa, en bokseleder og daglig leder i Arendal Bokse- og Kickboksingklubb, ble kjent med konsekvensene av en showkamp mot Frank Løke. Norge Bokseforbund la ut en presisering av regelverket rundt showkamper og andre turneringer som ikke er i regi av forbundet. Havnaa legger opp som proffbokser i 2023 etter en tommelskade.

I en dom for grovt ran i 2014, framkommer det at han før dette er domfelt ti ganger - blant annet for legemsbeskadigelse, grovt ran og trusler.

Flere av dommene er fra før han fylte 18 år. Den siktede 32-åringen er domfelt for blant annet transport og oppbevaring av narkotika, skremmende adferd, bæring av kniv og kjøring i beruset tilstand, uten å ha gyldig førerkort. Kai Robin Havnaa (37) takket ja til showkamp mot Frank Løke (46), men visste ikke om konsekvensene. Norge Bokseforbund la ut en presisering av regelverket rundt showkamper og andre turneringer som ikke er i regi av forbundet.

Brudd på regelverk kan føre til konsekvenser og utestengelse fra Norges Bokseforbund. Kai Robin Havnaa er daglig leder og trener i Arendal Bokse- og Kickboksingklubb og har vært på landslaget i boksing. Han legger opp som proffbokser i 2023 etter en tommelskade. Blant annet har brødrene Jake Paul og Logan Paul stått for noen av dem.

Showkamper har vært et fenomen siden legenden Muhammed Ali møtte den japanske bryteren Antonio Inoki i 1976. Havnaa mener at showkamper skader ikke sporten, men at få elsker boksesporten mer enn han og teamet sitt





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