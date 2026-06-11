Kamilla Aasebø: Hjernevask etter sykkelklassikeren

En 19-åring ble sendt til sykehus under sin debutsykkelritt i Paris-Roubaix. Hun fikk en hjernevask og ble operert for å stoppe blødningen. Etter operasjonen var hun merket for livet, men hun har en lang vei å gå for å komme tilbake til sykkelen.

En stygg velt sendte henne rett til sykehus under debuten på sykkelklassikeren Paris-Roubaix . – Jeg husker at jeg landet på haken. Jeg satte meg liksom opp, og så kjente jeg at jeg hadde brukket av en bit av en tann, sier Aasebø.

– Jeg hadde masse blod på meg. Jeg skjønte jo at det ikke var så lurt å kjøre videre. Snakker ut: Kamilla Aasebø. Foto: Lage Ask / TV 2 Uno-X-lege Rory Nolan forteller at 19-åringen ble fraktet til sykehuset i Lille i rittets ambulanse.

Blødningen var av den størrelsen at de andre skadene ble vurdert som mer alvorlige, forteller legen. Foreldrene fløy ned fra Norge dagen etter ulykken. – Jeg hentet foreldrene og fortalte at blødningen på hjernen hørtes alvorlig ut, men at de andre skadene nok ville holde henne borte fra sykkelen lengre. Lege Rory Nolan.

Foto: Fredrik Varfjell / NTBI etterkant har hun blitt fortalt av moren og faren at hun oppførte seg rart. I tillegg fikk hun ikke til å bevege høyrefoten. – Det var et stort sjokk å høre at blødningen var større. Et stort sjokk og en bekymringsfull tid, gjentar Nolan.

– Det blir jo alltid alvorlig når det er noe med hodet. Blødningen var jo såpass at man kunne jo ha dødd, sier Kamilla Aasebø. Konsekvensene kan bli fatale hvis man ikke opererer raskt nok. – Det kan skape permanente hjerneskader – og i verste fall kan folk dø.

Kamilla var heldig med å være i et sykehus som kunne operere henne så kjapt. Tapt tid kunne endret utfallet, forklarer Uno-X-lege Nolan. Kamilla Aasebø er merket for livet etter hjerneblødning. Foto: Privat – Det har nok også vært verst for mamma og pappa og de rundt.

Jeg vet egentlig ikke hva jeg har vært gjennom. Jeg levde jo ikke der, jeg var ikke til stede. Etter en liten telle runde er hun nesten opp i 70 sting. Selv om høyrefotens bevegelser lot vente på seg etter operasjonen, beroliget sykehuspersonellet syklisten med at det ville komme.

PÅ: Sykkelskoa er tilbake på føttene til 19-åringen. Foto: Lage Ask / TV 2 PASSASJER: Av rutinemessige grunner får ikke Kamilla Aasebø kjøre bil på seks måneder. Her har hun blitt skyttet av pappa Morten. – Kjedelig, sier hun om det å ikke kunne kjøre bil.

Foto: Lage Ask / TV 2 Aasebø ble fløyet til Norge med ambulansefly. Etter et par uker på Ullevaal sykehus fikk hun komme hjem til Kjelsås. – Naboer kom og ga meg klemmer, og var nesten på gråten. Jeg måtte spørre mamma hvordan det har vært for dem.

For jeg vet jo egentlig ikke hva som har skjedd. – Da jeg så det klippet, tenkte jeg ikke at det var meg som kom til å få en hjerneblødning. Denne uken var TV 2 med da Aasebø testet sykkelen på landeveien i Maridalen i Oslo. Hun slet med å holde smilet tilbake.

– Progresjonen har vært utrolig. Det har gått mye fortere enn vi hadde trodd. – Når drømmer du om å være tilbake i et ritt? – Sånn som jeg ser det nå, så har jeg landet på at det sikkert ikke blir ritt før neste år.

Men det går egentlig fint, sier Aasebø. POSITIV: Kamilla Aasebø ser positivt på fremtiden. Foto: Lage Ask / TV 2 – Jeg skal jo bli beast, har jeg gått rundt og sagt. Det er målet for karrieren.

– Jeg vil at folk, når de hører navnet mitt, tenker at jeg er rå





TV 2 Nyhetene / 🏆 29. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Paris-Roubaix Sykkel Kamilla Aasebø Hjernevask Operasjon

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