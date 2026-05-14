Kampen for sinnet i krigens skygge: Ukrainske psykologer i trening i Norge

En omfattende gjennomgang av opplæringsprogrammet i Trøndelag der ukrainske militærpsykologer lærer å håndtere ekstreme traumer og PTSD for å styrke soldatenes motstandskraft.

I en mørk kjeller i Trøndelag utspiller det seg scener som kunne vært hentet direkte fra frontlinjene i Ukraina . En militærpsykolog tar kontroll over en soldat som er i live, før han stormer videre til neste bygg hvor en ukrainsk vuggesang spilles på høyt volum.

Inne i rommet sitter en kvinne på gulvet omgitt av veltede møbler, og ved siden av henne ligger en dukke som representerer hennes døde sønn. Selv om dette foregår i trygge norske omgivelser, er stemningen preget av en ekte frykt og et intenst press. Dette er ingen enkel øvelse, men en nødvendig forberedelse på en brutal virkelighet. Etter fire år med utmattende krigføring i hjemlandet har det nå blitt prekært for Ukraina å styrke det psykologiske forsvaret.

Ukrainske militærpsykologer har derfor søkt norsk bistand for å lære teknikker som kan øke den psykiske motstandskraften hos soldatene, slik at de kan tåle krigens grusomheter bedre. Det er en fundamental erkjennelse i dette opplæringsprogrammet at et sterkt forsvar handler om langt mer enn bare avanserte våpen og materiell. Den menneskelige faktoren er den viktigste ressursen, og det å bevare den psykiske helsen til soldatene er avgjørende for Ukrainas evne til å stå imot den russiske aggresjonen.

Med en stor knapphet på tilgjengelig personell er det kritisk å holde soldatene friske nok til å kjempe. De ukrainske psykologene gjennomgår et intensivt femukers kurs i Norge, hvor de lærer å håndtere ekstremt stress, leve med en konstant høy risiko for død, og bruke effektive teknikker for å behandle posttraumatisk stresslidelse, kjent som PTSD. PTSD er en kompleks tilstand som oppstår etter skremmende og belastende hendelser, slik som fysisk vold, katastrofer eller tap av nære personer.

I motsetning til sivile psykologer sitter ikke disse fagfolkene trygt på et kontor; de bærer uniform og våpen, og må kunne forsvare seg selv og andre når de befinner seg ute i felt. Til nå har 90 ukrainere gjennomført denne utdanningen, noe som representerer et av Norges målrettede bidrag til Ukraina. Situasjonen ved fronten har endret seg, og det har gjort den psykiske belastningen enda tyngre.

Selv om Ukraina har gjort strategiske fremskritt og truffet viktige russiske mål, er hverdagen i skyttergravene blitt mer brutal. Utviklingen innen droneteknologi har gjort hver bevegelse risikabel, og soldater blir ofte sittende fast i skyttergravene i lange perioder fordi det er for farlig å flytte seg i klart vær. Denne konstante trusselen, kombinert med en fiende som viser liten respekt for krigens lover, skaper et enormt psykisk press.

Scenarioene som trenes på i Norge er utviklet av ukrainerne selv for å være så realistiske som mulig. De inkluderer hjerteskjærende situasjoner som møter med døde barn, torturerte krigsfanger og soldater som vurderer å ta sitt eget liv. En av psykologene, som til tross for sine rosa negler har jobbet tett på fronten, beskriver øvelsene som realistiske.

Hun og hennes kolleger trener på å yte hjelp under ekstremt press, og lærer av sine feil i trygge rammer før de returnerer til krigssonen for å lære bort disse metodene til soldatene. Veien mot bedre psykisk helse i det ukrainske militæret er imidlertid brolagt med kulturelle utfordringer. Det har tradisjonelt ikke vært vanlig i den ukrainske kulturen at sterke menn oppsøker psykologisk hjelp.

Mange soldater avviser traumebehandling i nåtiden med argumentet om at det kan vente til etter krigen, fordi deres eneste fokus er å kjempe. Psykologene opplever derfor at de noen ganger blir møtt med skepsis, spesielt fra soldater i andre bataljoner som ikke kjenner deres bakgrunn. En av de medvirkende psykologene har selv kjent krigens herjinger på kroppen etter at en artillerigranat traff sykestuen han jobbet i, etterfulgt av en gasslekkasje som påførte lungene hans alvorlige skader.

Hans personlige erfaring gir ham en unik troverdighet overfor soldatene. Han mener at den viktigste nytten av den norske opplæringen ligger i å forberede soldatene mentalt før de sendes ut i kamp, samtidig som de får verktøyene til å håndtere de dype sårene som uunngåelig oppstår i en slik konflikt





