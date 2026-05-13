Kampen mot benmargskreft: En historie om kjærlighet og utrolig viljestyrke

Johanna Melingen Alvsåker fikk diagnosen benmargskreft som 29-åring. Etter å ha gått tom for alternativer i Norge, kjempet hun for livet med CAR-T-behandling i Israel, finansiert gjennom en massiv folkemobilisering.

Livet til Johanna Melingen Alvsåker tok en dramatisk vending i oktober 2018. Som 29 år gammel hadde hun nettopp trådt inn i det hun anså som drømmejobben, og hun var i en tidlig, intens fase av et nytt kjærlighetsforhold.

Men midt i denne lykkefølelsen kom den brutale beskjeden som skulle endre alt: hun hadde benmargskreft, også kjent som myelomatose. Sykdommen hadde allerede rukket å gjøre betydelig skade på kroppen hennes før hun i det hele tatt visste at hun var syk. Bare noen få dager etter diagnosen opplevde hun at ryggen knakk for første gang, et resultat av at kreften hadde gjort skjelettet hennes ekstremt porøst og skjørt.

Dette førte til en tung periode hvor hun ble fullstendig sengeliggende og måtte tilbringe mange uker på sykehus for å lære seg å gå på nytt. Midt i dette kaoset av smerte og frykt befant hun seg i et helt nytt forhold til Svein-Ingvar Elvik, som hun hadde møtt på en fest kun fem uker før alt kollapset.

Frykten for å miste ham var like sterk som frykten for sykdommen, og hun satte seg derfor strenge regler for å kjempe for livet og ikke skyve ham bort. Ni dager etter diagnosen bestemte de seg for å stå i stormen sammen som kjærester. Veien videre ble preget av utmattende behandlinger og usikkerhet.

Benmargskreft er en sykdom som sjelden rammer personer under 40 år, og for mange er den fortsatt uhelbredelig med en gjennomsnittlig overlevelse på syv til åtte år i Norge. I løpet av de første tre årene gjennomgikk Johanna tre omfattende stamcelletransplantasjoner, hvorav to var med egne celler og én med hennes bror som donor. Selv om den siste transplantasjonen i utgangspunktet så lovende ut, vendte kreften tilbake sommeren 2021.

I desember samme år ba hun sin lege ved Haukeland sykehus om total ærlighet. Svaret hun fikk var knusende; legen forklarte at dette sannsynligvis var hennes siste jul og at hun måtte forberede seg på at hun kanskje ikke ville oppleve en ny sommer. Det fantes ingen flere behandlingsmuligheter i det norske helsevesenet som kunne ha fungert på det tidspunktet. Dette var et massivt sjokk for Johanna, som ikke hadde vært klar over hvor få alternativer som faktisk var igjen.

Nektet å gi opp håpet, begynte Johanna å undersøke muligheter i utlandet og kom frem til Sheba-sykehuset i Tel Aviv i Israel. Her tilbød de CAR-T-behandling, en avansert form for immunterapi hvor pasientens egne blodceller hentes ut, omprogrammeres i et laboratorium til å angripe kreftcellene, og deretter føres tilbake i kroppen. Selv om legene på Haukeland var støttende til valget, var behandlingen ikke godkjent i Norge, noe som betydde at Johanna selv måtte finansiere hele prosessen.

Løsningen ble en omfattende innsamlingsaksjon via Spleis, støttet av konserter i Austevoll og Bergen, donasjoner av kunst og en enorm giverglede fra både nære og fremmede. Totalt ble det samlet inn cirka to millioner kroner. Selv om hun var dypt takknemlig, følte hun også på en skyldfølelse overfor andre syke som ikke har samme evne til å mobilisere store summer. I februar 2022 reiste paret til Israel, hvor de møtte et helsevesen som var svært annerledes enn det norske.

De opplevde utfordringer med språkbarrierer og forventninger om at pårørende skulle ta en mye mer aktiv rolle i pleien av pasienten. Johanna var innlagt i 19 dager for selve behandlingen, og selv om opplevelsen var tøff, følte hun seg trygg. De tilbrakte totalt over tre måneder i Israel, og behandlingen viste seg å være effektiv ved at de største svulstene ble fjernet.

Dette ga henne en periode med god form, som hun utnyttet til å reise og nyte livet sammen med Svein-Ingvar. Samtidig har saken belyst en vanskelig debatt om prioriteringer i det norske helsevesenet. Jan Frich har uttalt at selv om behandlingen er nyttig, er prisen fra leverandørene for høy til at den kan innføres som standardbehandling i Norge, selv om forhandlingene har blitt tatt opp igjen.

Til tross for den midlertidige seieren lever Johanna i dag med kroniske smerter, fatigue og beinskjørhet. Hverdagen preges av små gleder, som det å sy og samværet med katten Lulla, som hun ser på som sitt barn siden sykdommen har gjort henne steril. Men freden er skjør. Denne vinteren fikk hun beskjed om at det igjen er tegn til at kreften vokser.

Hun beskriver nå en hverdag preget av konstant frykt for den dagen medisinen hun nå får, ikke lenger fungerer. Kampen mot benmargskreften er dermed ikke over, men fortsetter som en utmattende balansegang mellom håp og frykt for fremtiden





Benmargskreft CAR-T-Behandling Kreftkamp Spleis Helsevesenet

