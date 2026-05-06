Kampen mot den usynlige smerten: Bettinas historie med endometriose

En rystende fortelling om en ung kvinne som i over et tiår kjempet for å bli trodd og få riktig diagnose for sin kroniske sykdom.

Bettina Fevert er en tretti år gammel kvinne som i store deler av sitt voksne liv har levd i et personlig helvete av uutholdelige smerter.

For mange kan menstruasjonssmerter virke som noe man bare må holde ut, men for Bettina har opplevelsen vært ekstrem og invaliderende. Hun beskriver det som om en kniv blir vridd rundt i livmoren, eller som om hun blir klort opp innvendig av en katt. Disse anfallene av brennende og stikkende smerte kommer ikke bare under mensen, men kan ramme henne når som helst og hvor som helst.

Noen ganger blir smertene så intense at hun mister bevisstheten helt og svimer av fordi hun ikke klarer å puste gjennom det voldsomme trykket i mage og underliv. Denne tilstanden har gjort det umulig for henne å leve et normalt sosialt liv, da hun aldri vet når det neste anfallet vil inntreffe. Denne kampen startet allerede i barndommen, nærmere bestemt i sjette eller syvende klasse da hun fikk sin første menstruasjon.

Allerede da var det tydelig for moren hennes at situasjonen var unormal. Blødningene var massive, og smertene var langt utover det som kunne anses som normalt. Likevel tok det utrolige tolv år før Bettina endelig fikk et navn på det hun led av. I denne perioden opplevde hun en systematisk nedvurdering av sin egen tilstand fra fagfolk.

Hun ble møtt med skeptiske blikk og kommentarer om at smertene satt mellom ørene, og ble bedt om å slutte å fokusere så mye på det vonde. Det er spesielt smertelig at mange av disse reaksjonene kom fra helsepersonell, ofte menn, som ikke anerkjente hennes opplevelser. Noen ganger ble det til og med ført inn i pasientjournalen at smertene var psykosomatiske. Denne mangelen på tillit førte til en dyp følelse av ensomhet og isolasjon.

Bettina har i perioder ønsket at hun hadde en mer synlig sykdom, som for eksempel kreft, slik at omverdenen kunne se at hun faktisk var syk og trengte hjelp, i stedet for å bli mistenkeliggjort for sin medisinbruk. Diagnosen hun til slutt fikk var endometriose, en kronisk tilstand hvor vev som ligner på livmorslimhinnen vokser utenfor selve livmoren. Dette vevet kan feste seg til eggstokker, tarmene, blæren eller bukhinnen, og skape betennelser og voldsomme smerter.

For Bettinas del har mye av dette vevet satt seg på tarmene, noe som har ført til flere kompliserte operasjoner. Etter en av disse inngrepene, hvor en stor klump med vev ble fjernet, pådro hun seg en endetarmsprolaps, noe som betyr at tarmen har kollapset nedover. Hun venter nå på en ny operasjon for å rette opp i dette.

Sykdommen har ikke bare påvirket hennes fysiske helse, men har også satt en stopper for hennes profesjonelle liv og hennes drøm om å bli mor. Til tross for at hun er utdannet sykepleier og har jobbet flere år ved et stort sykehus, klarer hun ikke å stå i jobb når smertene herjer som verst.

Tanken på å sette et barn til verden føles uoppnåelig når hun på sine dårligste dager knapt er i stand til å ta vare på seg selv, og er avhengig av hjelp fra foreldre og svigerfamilie til helt grunnleggende ting som å ta på seg sokker og bukser. Et lyspunkt i denne mørke reisen var møtet med smerteklinikken på Ullevål. For første gang på over et tiår følte Bettina at hun faktisk ble trodd og lyttet til.

Opplevelsen av å bli anerkjent som et menneske med ekte, fysiske lidelser, uten å bli møtt med hundre spørsmål og tvil, var transformativ. Hun hadde gått inn i behandlingen med en beslutning om å forlate klinikken dersom hun igjen ble møtt med skepsis, men i stedet fant hun den støtten og forståelsen hun så desperat hadde savnet.

Hennes historie er en viktig påminnelse om hvor kritisk det er at pasienter, spesielt kvinner med kroniske smertetilstander, blir trodd av helsevesenet fra første stund, slik at man kan unngå år med unødvendig lidelse og psykisk belastning





