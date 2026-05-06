Kampen mot isolasjonen og systemets avmakt

En dyptpløyende refleksjon over varetektsfengsling, psykisk helse og kampen for menneskelig verdighet i Oslo fengsel.

I dag sto jeg i Oslo tingrett for å legge frem min historie, en historie om hvordan det faktisk er å leve under skjerming i Oslo fengsel.

Det var ikke bare en rettslig prosess, men en dypt personlig og utmattende opplevelse. Salen var full av mennesker, og pressen satt klar til å fange opp hvert eneste ord jeg uttalte. For en person som allerede kjemper med sin psykiske helse, er det en enorm belastning å måtte blottlegge sitt innerste privatliv foran et publikum som ser på saken som underholdning eller en nyhetssak.

Følelsen av å være utlevert er overveldende, og det å snakke om ting som for de fleste av oss er dypt private anliggender, er rett og slett forferdelig. Jeg følte meg observert, ikke hørt. Det virket som om dommeren allerede hadde tatt en beslutning før jeg i det hele tatt fikk muligheten til å forklare meg. Denne følelsen av avmakt er kanskje det tyngste å bære; erkjennelsen av at uansett hva jeg sier, så er konklusjonen allerede trukket.

Isolasjonen i Oslo fengsel har hatt en ødeleggende effekt på min mentale tilstand. Det å sitte skjermet betyr i praksis at man er nesten helt avskåret fra sosial kontakt med andre mennesker. Mennesket er et sosialt vesen, og når man blir fratatt muligheten til å interagere med andre, begynner psyken å tære på.

Jeg har forsøkt å forklare hvordan denne isolasjonen påvirker meg, og hvorfor dette faktisk er et argument for at gjentakelsesfaren for brudd på besøksforbudet mot min tidligere kjæreste ikke lenger er til stede. Men mine ord ser ut til å falle for døve ører. Det er et paradoks at systemet som skal ivareta sikkerheten, samtidig påfører den innsatte en psykisk belastning som kan være like skadelig som fysisk innesperring.

Denne formen for isolasjon fungerer ikke rehabiliterende, men snarere nedbrytende for et menneske i en sårbar situasjon. Under rettsmøtet uttrykte jeg et sterkt ønske om å holde min familie utenfor denne prosessen. Jeg ønsket å tilbringe tid med et familiemedlem som lider av alvorlig sykdom, et ønske som handler om medmenneskelighet og kjærlighet i en ellers mørk tid.

At dommeren valgte å presisere offentlig at dette gjaldt min mor, oppleves som en unødvendig og smakløs detalj som kun tjente til å eksponere min familie ytterligere for offentlighetens søkelys. Dette forsterker følelsen av at retten ikke tar hensyn til mennesket bak saken, men kun ser på paragrafer og prosedyrer uten empati for de involverte partenes private behov. Når det gjelder selve varetektsfengslingen, er begrunnelsen gjentakelsesfare knyttet til besøksforbudet. Det mest absurde er imidlertid avslaget på å få bruke fotlenke.

Retten og påtalemyndigheten frykter at jeg skal ta kontakt med min eks-kjæreste via telefon eller internett. Dette fører til at jeg må sitte i total skjerming, uten sosial kontakt, for å hindre en mulig SMS. Det er en reaksjon som er så ute av proporsjoner at jeg mangler ord for å beskrive frustrasjonen. Sannheten er at det nesten uten unntak er min eks-kjæreste som har oppsøkt meg eller ønsket kontakt i det siste.

Å tro at jeg med vilje ville bryte vilkårene for en fotlenke, og dermed risikere min egen frihet og helse, er helt utenkelig for meg. Jeg ber om en rettferdig vurdering av min situasjon, ikke en blind tro på en frykt som ikke er basert på min faktiske oppførsel eller nåværende psykiske tilstand





