Kampen mot skjermavhengighet: Hvorfor et forbud mot sosiale medier er feil vei

En ung stemme utfordrer narrativet om ungdommens skjermbruk og argumenterer for at samfunnets omfattende appifisering er det egentlige problemet, ikke sosiale medier i seg selv.

Jeg kom til verden i 2008, et år som i ettertid kan sees på som starten på en total transformasjon av hvordan vi kommuniserer og lever livene våre, ettersom den første iPhonen allerede hadde gjort sitt inntog på markedet.

Som en representant for generasjon Z blir jeg ofte plassert i kategorien kronisk online, en betegnelse som antyder at min generasjon er mer besatt av skjermer enn noen andre før oss. Selv om jeg personlig kunne tenke meg å bruke mindre tid på mobilen, kanskje bruke flere timer på å fordype meg i en fysisk bok i hyttestua uten konstante forstyrrelser, er det en utbredt misoppfatning at vi unge er de eneste som sliter med dette.

Når jeg ser rundt meg, ser jeg foreldre, lærere og andre voksne som er minst like avhengige av sine enheter som jeg er. Det er et merkelig narrativ som bygges opp, hvor de voksne peker fingeren mot ungdommen mens de selv ikke klarer å legge fra seg telefonen under middagen eller i sosiale sammenkomster. Det er en form for projisering der de voksne forsøker å løse sine egne utfordringer med digital avhengighet ved å begrense oss.

Denne pushvarsel-epidemien merkes kanskje aller best av de som faktisk vet hvordan det er å ikke ha dem, men i dagens samfunn er det nesten umulig å unnslippe. Når det nå foreslås forbud mot sosiale medier for unge, presenteres det som et tiltak som er til barnas beste. Men hvis man ser nøyere på situasjonen, fremstår det mer som om en forelder kler på barnet sitt bare fordi forelderen selv fryser.

Intensjonen bak slike forslag kan nok være velmenende, men den vitenskapelige forskningen støtter ikke nødvendigvis konklusjonen om at et generelt forbud er løsningen. Effektene av slike restriksjoner er sterkt individavhengige, og det finnes ikke konkluderende bevis for en generell sammenheng mellom bruk av sosiale medier og forverret mental helse hos alle unge.

Tvert imot peker forskningen på at spesielt marginaliserte grupper, som kanskje finner sitt fellesskap og støtte på nettet når de ikke finner det i nærmiljøet, kan lide betydelig under et slikt forbud. En politiker på Stortinget burde ha høyere standarder enn å basere nasjonal politikk på korrelasjoner som mangler en klar årsakssammenheng. Det er også grunn til å stille spørsmål ved gjennomførbarheten av slike forbud.

Selv Datatilsynet har uttrykt tvil om hvorvidt dette kan gjennomføres uten at det går på bekostning av personvernet til borgerne. Jeg er helt enig i at skjermbruk har blitt et omfattende samfunnsproblem, men jeg er grunnleggende uenig i løsningen. Å legge all skyld på oss unge og innføre halvhjertede forbud mot sosiale medier er å lefle i overflaten av et mye dypere og mer komplekst problem.

Skjermbruk, konstante pushvarsler og sosiale medier er utmattende og forstyrrende for alle, uavhengig av alder. Problemet er at retten til å logge av ikke er lovfestet, og samfunnet er nå rigget slik at det er nesten umulig å koble av fullstendig. Vi ser en trend der stadig flere drømmer seg tilbake til 90-tallets avdigitaliserte hverdag og kjøper seg såkalte dumme telefoner, men de ender nesten alltid opp med å gå tilbake til smarttelefonen.

Dette skjer fordi det digitale utenforskapet har blitt for stort. Når samfunnet har blitt så gjennomdigitalisert at man må ha en egen app for å kjøpe bussbillett, bestille legetime, betale for parkering eller holde styr på håndballtreningen, blir det en umulighet å koble av. Vi har skapt et system der smarttelefonen ikke lenger er et valg, men en nødvendighet for å fungere i hverdagen.

Hadde jeg vært stortingsrepresentant, ville jeg derfor ikke brukt energien min på å begrense ungdommens tilgang til sosiale plattformer. I stedet ville jeg jobbet for å stoppe den systematiske appifiseringen av samfunnet. Vi må finne en vei tilbake til en hverdag der grunnleggende tjenester er tilgjengelige uten at man må være logget inn i en app.

Ironisk nok er det kanskje den voksne generasjonen, de som nå ønsker å innføre forbud for barna, som egentlig trenger mest hjelp til å slutte å være kronisk online





