Kampen om Charlie Kirks ettermæle: Martyr eller provokatør i et splittet USA

Etter drapet på Charlie Kirk, leder av Turning Point USA, splittes USA i synet på hans ettermæle. Var han en samlende Kristus-lignende skikkelse, eller en provokatør som spredte hat? Konspirasjonsteorier florerer, mens blomsterhavet vokser utenfor Turning Point.

Blomsterhavet brer seg langs fortauet utenfor Turning Point i Phoenix, den verdikonservative organisasjonen ledet av den omstridte politiske aktivisten Charlie Kirk . Etter drapet på Kirk, har folk lagt ned blomster, bibler, Jesus-bilder og MAGA-capser. Drapet er sjokkerende, grusomt og uakseptabelt, noe de fleste på begge sider av det politiske spekteret i et dypt splittet USA er enige om. Men her stopper enigheten.

Spørsmålet er om Kirk var en provokatør som spredte hatretorikk, eller en samlende figur som en Kristus-skikkelse? Kampen om hans ettermæle pågår for fullt, og det er stor risiko for å bli hengt ut eller miste jobben for de som trår feil eller går for langt.\Benny Johnson, en høyreorientert aktivist og podkaster, gjentar spørsmålet om Kirks ettermæle. Johnson, som kjente Kirk i over ti år, ser ham som en som vekket en religiøs vekkelse i nasjonen, styrket kristne og førte unge tilbake til troen. Johnson, som har bakgrunn fra høyreorienterte medier, trekker paralleller mellom Kirk og Jesus og forteller om hvordan Kirk hjalp han med å bli nykter og å finne veien til Jesus. For kongressrepresentant Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) er bildet et helt annet. Hun ser Kirk som en som fremmet antisemittisme, var imot svarte stemmerettigheter og hyllet voldelige handlinger. AOC mener at det er mulig å fordømme drapet og den politiske volden uten å forherlige ideene Kirk stod for. Utenfor Turning Point fortsetter minnestundene og blomsterhavet å vokse. Mange gråter, ber og synger salmer. Flere ser Kirk som en martyr som ga sitt liv til landet og Gud.\Konspirasjonsteoriene rundt drapet florerer. Til tross for at politiet og guvernøren i Utah har vært tydelige på at ingenting i etterforskningen tyder på at andre enn den siktede var involvert, sår teorier om bakgrunnen for drapet frykt og splid i den amerikanske befolkningen. Noen stiller spørsmål ved kulehullets størrelse, hevder at det ble skutt bakfra, og spekulerer i om mannen på taket er en dekkoperasjon. Andre lurer på om tekstmeldingene mellom siktede og romkameraten er fabrikkert. Det spekuleres i om Kirk ble drept fordi han ville offentliggjøre Epstein-dokumentene, eller fordi han var en hemmelig kritiker av Israel. Jack Posobiec, en omstridt høyre-aktivist, bruker tid på å spre Kirks kristne budskap og uttrykke sin mening om drapet





