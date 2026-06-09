Kan Brann Stadion være stedet der vi viser barna våre hva fellesskap faktisk betyr?

Et debattinnlegg om fotball og hvordan voksne mennesker oppfører seg overfor barn på tribunen. Innlegget handler om fellesskap, stolthet, samhold og følelsen av å stå tett i tett på tribunen mens hele stadion synger som én familie.

Dette er et debattinnlegg som handler om fotball og hvordan voksne mennesker oppfører seg overfor barn på tribunen. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter og kvalitetssikret av BTs debattavdeling.

Meninger og analyser er skribentens egne. Jeg er ikke den mest erfarne fotballsupporteren, men jeg reagerer sterkt på hvordan voksne mennesker oppfører seg overfor barn på tribunen. For meg handler fotball om noe mye større enn mål og tabeller. Det handler om fellesskap, stolthet, samhold og følelsen av å stå tett i tett på tribunen mens hele stadion synger som én familie.

Jeg minnes da jeg var på Stadion med barna mine og så hvordan voksne mennesker oppførte seg overfor barna på tribunen. Store øyne som lyste av forventning. De gledet seg til sangene, flaggene, jubelen og magien de hadde hørt voksne snakke om. Men da noen av spillerne gjorde feil, ble de revet ned av voksne mennesker.

Jeg tenkte: Hva er det egentlig vi lærer dem? At mennesker er verdifulle så lenge de presterer? At en feil gjør deg uønsket? At hvis du snubler offentlig, så fortjener du å bli revet ned av voksne mennesker?

Det folk kanskje glemmer, er at spillerne er mennesker lenge før de er fotballspillere. De går hjem etter kamp. De kjenner på skammen. De leser kommentarene.

De kjenner presset i brystet. De vet allerede når de har sviktet. Jeg tenkte også på hvordan vi voksne mennesker oppfører oss overfor barna våre. Vi lever i et samfunn der stadig flere unge sliter psykisk.

Der barn og ungdom er livredde for å feile. Der alt handler om å prestere, være perfekt og aldri trå feil. De stygge statistikkene går feil vei. Flere unge kjenner på ensomhet.

Flere kjenner at de ikke er gode nok. Flere tør ikke å rekke opp hånden i frykt for å gjøre feil. Midt oppi det står vi voksne på tribunen og lærer dem at mennesker skal bues ut når de mislykkes eller går inn i en takling på feil måte. Kanskje er det på tide at vi voksne blir tryggheten i stedet for presset.

Kanskje er det på tide at barna våre ser voksne som løfter, ikke river ned. For det er jo det ekte kjærlighet til et lag er. Ikke bare å synge høyest når alt går bra, men å stå igjen når noen har det tungt. Kan Brann Stadion være stedet der vi viser barna våre hva fellesskap faktisk betyr?

For barn lærer av oss: av hvordan vi snakker, hvordan vi oppfører oss, og hvordan vi møter både medgang og motgang. Så kanskje er den viktigste kampen ikke den som spilles ute på banen, men kampen om hva slags mennesker - og supportere - barna våre skal vokse opp til å bli





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Fotball Samfunn Fellesskap Stolthet Samhold Følelse Barn Voksne Mennesker Trygghet Press Løfter Brann Stadion

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