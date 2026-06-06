Kan ende med millionregninger: Norge varslar mot reiseforsikring

Norges herrelandslag har landet på amerikansk jord, og norske supportere er også på vei. Men en undersøkelse viser at mange unge nordmenn ikke tar reiseforsikring alvorlig nok.

Norge s herrelandslag har landet på amerikansk jord, og norske supportere er også på vei. Men en undersøkelse viser at mange unge nordmenn ikke tar reiseforsikring alvorlig nok.

Gjensidige advarer mot farene ved ikke å være forsikret, og norske myndigheter og forsikringsselskapene advarer mot farene ved ikke å være forsikret. Reiseforsikring er avgjørende for å unngå økonomisk ruin hvis du havner i uføre under fotball-VM. Norges ambassadør i USA, Anniken Huitfeldt, advarer mot å reise uten reiseforsikring og sier at det kan ende med millionregninger ved alvorlig sykdom eller ulykker. Utenrikstjenesten oppfordrer alle til å forberede utenlandsreiser godt og sørge for å ha en god reiseforsikring.

Tall fra forsikringsbransjen viser at altfor mange, særlig unge voksne, reiser uten forsikring, og det kan få store økonomiske konsekvenser for deg og familien din. For eksempel kan det å bli innlagt på sykehus i USA koste opptil 100 000 kroner per døgn, og et ambulansefly fra Thailand kan koste over én million kroner





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