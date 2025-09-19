Kan Kongen Ta Prinsses Tittel?

Netflix-dokumentaren om prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har ført til debatt om prinsessens tittel. To eksperter diskuterer konsekvensene av avtalen fra 2022, kongens makt og mulige scenarier.

Prinsesse Märtha Louise s (53) tittel har blitt gjenstand for debatt etter Netflix -dokumentaren om henne og mannen Durek Verrett (50). Kongehuset kunngjorde tirsdag at de mener avtalen fra 2022, som forbyr prinsessen å bruke tittelen i kommersielle sammenhenger, er brutt. Dokumentaren har ført til spørsmål om hva som vil skje videre og om prinsessen kan miste tittelen. To eksperter, Trond Norén Isaksen og Eivind Smith, diskuterer scenariene og kongehusets makt i denne situasjonen.

\Isaksen mener at det eneste alternativet nå er å ta tittelen fra prinsessen, ettersom kongehuset ønsker et tydelig skille mellom kongehuset og parets virksomhet. Smith er mer usikker på om kongen vil ta fra henne tittelen, og påpeker at han selv har sagt at hun er prinsesse fordi hun er hans datter. Ekspertene drøfter også betydningen av å miste tittelen, både formelt og uformelt, og hvordan det vil påvirke prinsessens forhold til kongefamilien.\Kongehuset har fastholdt en viss åpenhet for tilbakekomst for prinsessen, og kronprins Haakon uttalte i 2022 at han ikke utelukket dette. Både Isaksen og Smith diskuterer kongens makt i saken, samt muligheten for at Märtha Louise kan miste arveretten. Isaksen mener at dette ligger hos Stortinget, mens Smith understreker at arvefølgen følger Grunnloven og ikke kan endres av kongen. Begge ekspertene ser på valg av etternavn dersom tittelen tas fra prinsessen.





