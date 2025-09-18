Kan Liverpools siste-minutt-magi koste dem titler?

Liverpool slo Atletico Madrid i Champions League, men en eks-Chelsea-spiller advarer om at Feiret av seier i siste liten kan bli et problem.

Anfield røyken stiger igjen etter onsdagkvällens intense Champions League -duell mellom Liverpool og Atletico Madrid . Premier League-giganten startet strålende med 2-0 ledelse, men Diego Simeones talspersonlige tilstedeværelse fikk Atletico til å stå stødig og utligne til 2-2. Til slutt var det Virgil van Dijk som kronede Liverpool s kamp med et avgjørende mål i overtid.

Liverpool-manager Jürgen Klopp hyllet spillerne for deres mentale styrke og kamperådighet, som ledet til seieren, mens engelsk presse har fokusert på Klopps evne til å avgjøre kamper i siste liten. En ny fase starte for Liverpool? En Chelsea-legende er imidlertid imponert over seieren, men advarer likevel Liverpool-supporterne om at denne tendensen kan Revolt mot Liverpool-audais. Federico Chisueas siste-mål mot Bournemouth, Rio Ngumohas scoring mot Newcastle, Dominik Szoboszlais frispark mot Arsenal, Salahs straffespark mot Burnley og van Dijks hovedmål mot Atletico Madrid er alle eksempler på Liverpool som har vunnet kamper etter det 80. minuttet denne sesongen.Mens Jürgen Klopp tross alt er storfornøyd med å ha skaffet seg seks poeng fra alle disse kampene, tror ikke Chelsea-legenden Jimmy Floyd Hasselbaink at denne trenden er et godt tegn for «The Reds». -Du kan ikke fortsette på denne måten, du ønsker at det skal skje, men at det skjer fire ganger på rad, det er et problem, sier Hasselbaink. Til tross for at Burnley-kampen var litt annerledes, betyr seirene etter å ha gitt bort mål og måtte snu kampen i siste liten ikke nødvendigvis noe positivt. Ja, det er bra at du viser motstandskraft, at du viser at du ikke gir opp, at du viser at du fortsatt er der, men dette kommer ikke til å vare evig. Du må gjøre livet enklere for deg selv ved å ikke gi bort mål. Når du leder 2-0, må du kontrollere kampen, og det fikk de ikke til å skj





Sporten_com / 🏆 3. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Liverpool Atletico Madrid Champions League Jürgen Klopp Jimmy Floyd Hasselbaink

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Storeier i Norbit vil selge alt – kan få rundt 700 millionerNorbit-gründerens barn vil frigjøre kapital til nytt investeringsselskap.

Les mer »

Dennis Hauger har troen på USA-opprykk – kan få selskap av kjærestenDennis Hauger (22) har god tro på at det skal bli opprykk til IndyCar i 2026. Nå kan kjæresten Julie Sletten (27) flytte til USA.

Les mer »

Kristoffer (18) blei dytta av passasjer: – Ekkelt at det kan skje på jobbHaldningskampanjar har ikkje stoppa alle sinte passasjerar. Ferjemannskap rapporterer om kjeft og ubehagelege opplevingar.

Les mer »

Kan være et spørsmål om tid før Liverpool signerer forsvarskjempen Arne Slot har bestilt to gangerDe beste ligaene i Europa. Fra Norge. For deg.

Les mer »

Advarer Liverpool kan misse titler hvis dette fortsetterDe beste ligaene i Europa. Fra Norge. For deg.

Les mer »

Legendarisk Liverpool-spiller kan lande i den spanske hovedstaden gratisDe beste ligaene i Europa. Fra Norge. For deg.

Les mer »