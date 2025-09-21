Kanadagås funnet med alvorlige skader i Bergen: Døde samme kveld

En kanadagås ble funnet i Fyllingsdalen med alvorlige skader på beina, forårsaket av en sytråd. Til tross for rask behandling, døde fuglen samme kveld. Dyreverneren mistenker et overlagt angrep.

Hør på saken. Det var onsdag denne uken at Miriam Mæland dro til Fyllingsdalen i Bergen etter flere bekymringsmeldinger om en kanadagås . Gåsa, som viste seg å være i en svært kritisk tilstand, ble funnet med alvorlige skader på beina. Mæland, som driver organisasjonen Arken Care Dyrevern , bestemte seg for å gripe inn. Hun forteller at fuglen kunne fly litt, men ikke var vanskelig å fange, noe som alltid er et dårlig tegn. Mæland tok med seg gåsa hjem for å undersøke nærmere.

Det hun fant var sjokkerende. På beina hennes var det surret en svært sterk sytråd. Tråden var viklet rundt begge beina flere ganger, og knyttet med mange knuter. Tråden hadde gnagd seg inn i huden, og skadene var alvorlige. Hun konstaterte at begge beina var bundet på samme måte. Bergensavisen omtalte saken først. Dyreverneren fjernet først tråden, og hastet deretter til veterinæren for å få nødvendig medisinsk behandling. Der fikk gåsa antibiotika og pleie. Mæland fortalte til VG at hun tok vare på gåsa hjemme og at prognosen var usikker. Hun sa at det var 50-50 sjanse for at gåsa skulle klare seg. Hun opplevde både håp og fortvilelse mens hun så gåsas tilstand. Dessverre, noen timer senere kom en trist oppdatering. Gåsa døde samme kveld. Hun slet med å få i seg mat på grunn av smertene. Mæland fortalte at gåsa veide bare 900 gram, mens den burde ha veid fem kilo. Hun var svært utmagret. Veterinær Ron Lwow, som tok i mot gåsa, sier til Bergensavisen (BA) at den var svært svak da den ankom. Lwow uttalte at det virket ekstremt usannsynlig at skadene hadde oppstått ved et uhell. Han presiserte samtidig at det ikke var mulig å bevise noe konkret. Lwow forklarte at de tidligere hadde behandlet måker som hadde viklet seg inn i fiskesnøre, men at ingen av disse tilfellene lignet på det som hadde skjedd med gåsa. Mæland er overbevist om at det er et menneske som står bak denne grusomme handlingen, men hun vet ikke hvem det kan være. Hun uttrykker bekymring og sier at dette er en alvorlig hendelse. Hun mener at det burde være kameraovervåkning på steder der folk og dyr ferdes, for å kunne identifisere og straffe de som utfører slike handlinger. Denne saken fremhever viktigheten av dyrevern og behovet for å beskytte dyr mot overgrep. Det er et sterkt eksempel på menneskelig grusomhet og viser behovet for å øke bevisstheten om dyrevelferd i samfunnet. Hendelsen understreker også viktigheten av tidlig innsats og samarbeid mellom dyrevernorganisasjoner, veterinærer og politi for å beskytte dyr





