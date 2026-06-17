Kanal trekker linjer mellom staving og dumhet

Det som skulle være et humoristisk forsøk på promotering falt ikke i god jord hos den danske dysleksiforeningen. Dysleksiforeningen mente grepet var hensynsløst og svært støtende. I teksten til innlegget ble flere ord stavet feil med vilje. Flere kritiserer nå kanalen for å trekke linjer mellom staving og dumhet.

Det som skulle være et humoristisk forsøk på promotering falt ikke i god jord hos den danske dysleksiforeningen. Dysleksiforeningen mente grepet var hensynsløst og svært støtende.

I teksten til innlegget ble flere ord stavet feil med vilje. Flere kritiserer nå kanalen for å trekke linjer mellom staving og dumhet.

Disse er med i Norges dummeste - Å bevisst bruke stavefeil som et morsomt verktøy i promoteringen av et program som handler om å finne Danmarks dummeste er hensynsløst, sier hun til avisen og legger til: - Det puster direkte liv i en av de mest seige og skadelige fordommene som dyslektikere møter på: at det å være dårlig på å stave er et tegn på lav intelligens. Og så å gjøre det til underholdning oppå det hele.

Det er svært støtende. Vi forstår kritikken og kan se at den opprinnelige formuleringen med bevisste stavefeil kan oppfattes som støtende, det beklager vi. Det var absolutt ikke meningen å gjøre narr av dysleksi eller koble dysleksi til intelligens, skriver kanalen og understreker





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