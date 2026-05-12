Kandidater søkes til årets Norwegian Tech Award – 100.000 kr i ekstra bonus til vinneren

Teknisk Ukeblad Media søker nå nominasjoner til Norwegian Tech Award, som i år inkluderer en annonsepakke på 100.000 kroner til vinneren. Prisutdelingen finner sted under Kongsberg Agenda den 10. juni og er et fyrtårn for norsk innovasjon og ingeniørkunst.

I 2024 ble det store feiringer da Corvus Energy gikk av med seieren i Norwegian Tech Award , hvor de mottok blomster og diplom bragt av næringsminister Cecilie Myrseth på scenen i Kongsberg.

Utdelingen av det høyeste prestisjepriser i norsk teknologi nærmer seg igjen, og nå er det tid til å nominere kandidater som fortjener å hevre seg som årets banebrytende ingeniørkunst. Dette år kommer det med en ekstra bonus for vinneren: en verdifull annonsepakke fra Teknisk Ukeblad Media verdt 100.000 kroner.

Målet er å gi et kraftig løft til selskapene som er i sterk vekst og som trenger å synliggjøre seg for nye kunder, samarbeidspartnere og potensielle ansatte Teknisk Ukeblad står som arrangør av prisutdelingen hvert år, og denne prisen skulle prisnegges som selve fyrtårnet blant norske teknologipriser. Ansvarlig redaktør i TU Media, Kristina Fritsvold Nilsen, understreker viktigheten av å samle de beste innenfor norsk ingeniørkunst og innovasjon.

Årets kandidater har stort sett vist hvordan norsk teknologi kan bidra til å løse store samfunnsutfordringer på en innovativ måte. Inspirasjonen kommer fra leserne hvor Teknisk Ukeblad anser det som vanskelig å finne alle de spennende prosjektene uten offentlige input.

– Vi vet at det skjer en imponerende teknologiutvikling ute i landet, men er avhengige av tips fra leserne for å få med oss det vi ellers slett ikke ville oppdaget, sier hun Prisutrekken av Norwegian Tech Award skal ta sted under den prinsipielle Kongsberg Agenda teknologifestival, som finner sted onsdag den 10. juni. Etter at en bredt sammensatt jury avgjør vinneren, presenteres de fremste denne løsningen.

Tidligere finalister har vist at norske teknologimiljøer kan konkurrere med toppen på den globale arenaen, spesielt innen industri, energi, maritim sektor og digitalisering. Corvus Energy, som ble korte i 2024, har fått internasjonale oppmerksomhet for sin fremvadende teknologi for eldre elektriske båter. De andre finalister fra 2024 var EConnect Energy, Aibel Offshore Wind, Norsar, Sensio og Vianode. Disse finalister bidro år tidligere fra Bergen-selskape





