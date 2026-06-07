Kanontrag i Sarpsborg - ung gutt funnet død etter redningsoperasjon

En kanotur i Sarpsborg endte i tragedie da en gutt ble savnet, funnet og døde til tross for umiddelbar HLR. Politiet beskriver hendelsesforløpet og oppfordrer til tips.

Politiet bekreftet søndag tidlig at en tragisk ulykke i Sarpsborg resulterte i tap av liv etter en kanotur i elven. Hendelsen inntraff lørdag kveld, da en gruppe venner tok med seg kanoer for en rolig padletur på Sarpsborg s elvekanaler.

Rundt klokken 23.05 meldte politiet at en av deltakerne hadde blitt savnet etter at kanoen kantret. Redningshelikopteret ble raskt mobilisert og startet søk i området mens politiet og ambulansepersonell bidro til å sikre at søket ble gjennomført døgnet rundt. Operasjonsleder Håkon Hatlen rapporterte at redningsmannskapene oppdaget en kantret kano kort før midnatt, og to av personene klarte å komme seg i land på egen hånd. Til tross for de raske redningstiltakene, var en av de involverte fortsatt savnet.

Situasjonen ble oppdatert rundt klokken 23.30, og politiet informerte om at søket fortsatt pågikk. Mot slutten av natten, klokken 23.45, ble den savnede gutten funnet. Han ble umiddelbart fraktet med luftambulanse til Rikshospitalet for livreddende behandling. Etter ankomst på sykehuset ble det oppdaget at den unge gutten ikke overlevde transporten.

Han ble kort tid etterpå overført til Rygge for videre behandling før han ble flyttet til Rikshospitalet for avansert akuttmedisin. Redningspersonellet igangsatte umiddelbart hjerte‑ og lungeredning (HLR) og fortsatte med omfattende livreddende tiltak gjennom flere minutter. Til tross for innsatsen ble han erklært død på stedet. Pårørende ble varslet om den tragiske nyheten, og politiet oppfordrer publikum til å komme med eventuelle tips eller informasjon som kan kaste lys over hendelsesforløpet.

All relevant dokumentasjon, bilder eller video kan sendes inn til politiets tipstjeneste





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sarpsborg Kanoulykke Redningshelikopter Hjerte‑Og‑Lungeredning Politietips

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kriminalomsorgen tilbyr framstilling av Høiby etter avslag fra politietKriminalomsorgen har tilbudt å framstille Marius Borg Høiby, mens politiet tidligere avslo en lignende søknad. Framstillingen kan gi Høiby en kort fri periode i følge med politiet av velferdsgrunner, noe som er knyttet til hans mors, kronprinsesse Mette-Marits, Transplantasjonsbehandling.

Read more »

TV 2-teamet varslet politiet etter avsløring av Steinar WangenJanne Amble og Kadafi Zaman, programledere i TV 2-serien 'Norge bak fasaden', varslet politiet etter avsløringen av Steinar Wangen. Etter å ha utgitt seg for å være en kvinne som ønsket hjelp til å dø, kom de i kontakt med Wangen, som senere kan ha ledet til den pågående straffesaken.

Read more »

Politiet på jakt etter gjerningspersoner etter skudd i nærheten av festivalPolitiet i Toledo er på jakt etter en eller flere gjerningspersoner etter at flere personer ble skutt i nærheten av Old West End Festival. Det er et massivt politioppbud på stedet, og folk blir bedt om å holde seg unna mens etterforskningen pågår.

Read more »

Sarpsborg: Gutt død etter kanoveltTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Read more »