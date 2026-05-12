Kaos, glitter og knallhard kritikk i Wien: Eurovision 2026 er i gang

De første bidragene i Eurovision 2026 har nådd scenen i Wien. Mens Moldova bringer energi, sliter Sverige og Hellas med å imponere kritikeren Erlend Elias.

Wien er Stadthalle i Østerrike koker nå av spenning og forventninger da den store musikkfesten Eurovision Song Contest 2026 endelig har sparket i gang. Atmosfæren er elektrisk mens verden følger med på hvem som vil kjempe seg vei til den store finalen på lørdag.

I år er det den glamorøse smykkearvingen Victoria Swarovski og den karismatiske skuespilleren Michael Ostrowski som har det ærerike oppdraget med å lede seerne gjennom kvelden. Nettavisen er på plass ringside for å fange hver eneste detalj, hvert eneste glitterkorn og hver eneste tone fra den første semifinalen. Mens noen nyter showet i fred og ro hjemme i stua, har TV-profilen og den uttalte Eurovision-entusiasten Erlend Elias fått rollen som kveldens nådeløse dommer.

Han sparer ikke på kruttet når han analyserer bidragene, og hans ris og ros blir en viktig del av dekningen fra Wien. Kvelden startet med et smell da Moldovas representant, Satoshi, stormet scenen med låten Viva, Moldova. Det var en eksplosjon av energi som fikk hele presserommet til å reise seg i jubel. Det var kaos, det var glitter, og det var en rå kraft som var umulig å ignorere.

Erlend Elias var imidlertid splittet i sin dom. Han beskrev det som en bråkete og rotete opplevelse, nesten som en altfor lang natt på byen, men han innrømmet samtidig at det var noe hypnotisk og fascinerende ved det hele. Når man legger bort den kritiske analysen og bare flyter med i energien, er det vanskelig å ikke få rockefot.

Det var et bidrag som ikke ba om unnskyldning for seg selv, og selv om man kan føle seg helt utslitt etterpå, er det en opptreden som setter spor i bevisstheten. Deretter var det turen til vårt naboland Sverige, representert ved den 24 år gamle Felicia med låten My system. Til tross for at publikum i Wien tok imot henne med åpne armer, er stemningen blant ekspertene langt mer dyster.

Sverige har tradisjonelt vært en stormakt i konkurransen, men i år virker det som om magien har forsvunnet. Erlend Elias uttrykte en dyp skuffelse, spesielt med tanke på den glade arven fra 90-tallet med fengende techno og eurodance. For ham var dette bidraget verken fengende eller spesielt bra. Hans dom var knallhard, og han bemerket sarkastisk at det eneste han faktisk likte ved hele opptredenen var munnbindet hun bar.

Det ser ut til at Sverige kan stå overfor en tøff kamp for å nå finalen. Videre fikk vi se jentebandet Lelek fra Kroatia med låten Andromeda, før storfavoritten fra Hellas, Akylas, tok scenen. Med låten Ferto ligger helleneren høyt på bettinglistene, og forventningene var derfor skyhøye. Erlend Elias startet med å hylle alt det vakre ved Hellas, fra den greske salaten og olivenene til de varme kveldene ved havet.

Men dessverre strakte ikke kjærligheten til landet seg til selve sangen. Han opplevde bidraget som masete og repeterende, og mente at den magien man forventer av et slikt bidrag manglet fullstendig. Selv om det var et vakkert parti i midten hvor artisten hyllet sin mor, var det for lite til å redde helhetsinntrykket. Det ble en opplevelse preget av skuffelse fremfor begeistring.

Kvelden fortsatte med Portugal, hvor boybandet Bandidos do Cante fremførte Rosa. Etter fjorårets enorme suksess med Dislocado, var presset stort, men foreløpige indikasjoner tyder på at de ikke vil nå samme høyder denne gangen. De kjemper en hard kamp for å i det hele tatt kvalifisere seg. Deretter kom Georgia, representert ved Bzikebi, som tidligere vant Junior Eurovision i 2008.

Med låten Replay håpet de på en ny seier, men oddsen er nå så lav at det ser mørkt ut for dem. Til slutt har vi Finland, som i senere år har blitt en av konkurransens mest spennende nasjoner. Med Pete Parkonnen og Linda Lampenius på scenen med låten Liekinheitin, bringer finnene med seg en teatralsk og mørk stil som mange elsker. De beskrives som både rare og kunstneriske, og de er uten tvil blant favorittene til å gå videre.

Det er dette spennet mellom det polerte og det eksperimentelle som gjør Eurovision så unikt hvert eneste år





