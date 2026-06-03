Over 890 arrestasjoner etter PSG-seier mens kronprins Haakon møter ekstremvær i Japan.

Champions League -finalen mellom PSG og Bayern München ble overskygget av massive uroligheter i Paris. Franske myndigheter rapporterte om over 890 arrestasjoner etter at supportere og andre personer skapte kaos i gatene.

Brann ble tent, fyrverkeri kastet mot brannmannskaper, og politiet beslagla 24 nødbluss og rundt hundre pyrotekniske gjenstander. Totalt 22 000 politifolk og sikkerhetsstyrker var mobilisert i Frankrike lørdag, hvorav 8000 var i Paris. En mann i 20-årene mistet livet etter å ha krasjet motorsykkelen sin på motorveien under feiringene. Viaplay-ekspert Petter Veland sier til Dagbladet at fotballen speiler samfunnsproblemer, men han mener det er feil å straffe PSG som klubb.

Han frykter at lignende scener kan oppstå under sommerens verdensmesterskap. Den anerkjente spanske journalisten Tomas Roncero skrev på X at PSG burde fratas tittelen, og kalte supporterne pøbler og asosiale hooligans. Myndighetene har startet rettslig oppfølging, og minst 11 personer møtte i retten mandag. Regjeringens talsperson Maud Bregeon fordømte volden, og ytre høyre-lederen Jordan Bardella knyttet urolighetene til innvandring og krevde strengere politikk.

Samtidig oppholder kronprins Haakon seg i Japan for å styrke samarbeidet mellom landene. Han avslutter sin tre dager offisielle reise i Tokyo. Regnet øser ned i hovedstaden, og det er meldt 100 mm nedbør det neste døgnet. Tyfonen Jangmi kan få konsekvenser for flytrafikken, men Slottets kommunikasjonssjef Guri Varpe sier at planen foreløpig er uendret.

Kronprinsen skal reise hjem senere i dag. Lokale myndigheter melder om ekstrem flomfare, ifølge aviser. Dagbladets utsendte rapporterer om voldsomt regnvær i Tokyos gater. Eksperter peker på at urolighetene i Paris ikke bare er et fotballproblem, men et symptom på dypere samfunnsutfordringer.

Samtidig viser kronprins Haakons reise viktigheten av internasjonalt samarbeid, selv når naturkreftene truer. Begge hendelsene minner om hvor sårbare store arrangementer kan være for ytre omstendigheter, enten det er menneskeskapt vold eller naturfenomener





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