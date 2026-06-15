Kapp Verde skriver historie med VM-poeng mot Spania

Den lille øystaten Kapp Verde med under 530.000 innbyggere har tatt sitt første poeng i en fotball-VM etter en strykende uavgjort mot Spania. Keeper Josimar Diaz Vozinha, 40 år og klubbløs, ble matchhelten med syv redninger. Eksperter omtaler det som en eventyrhistorie og en Askeladden-succé som gjør hele nasjonen stolt.

Kapp Verde har skrevet fotballhistorie ved å ta sitt første VM-poeng mot Spania . Landet med under 530.000 innbyggere har aldri før deltatt på en VM, og keeperen Josimar Diaz Vozinha ble helten da han holdt nullen mot den franske storfavoritten.

Den 40 år gamle klubbløse keeperen vartet opp med syv redninger i løpet av kampen, inkludert tre i første omgang. Eksperter beskriver det som en eventyrhistorie og en Askeladden-succé. Kapp Verde er nå verdens minste land som har tjent poeng i et VM, og både spillerne og hele nasjonen er i overdådig glede. Selv om de neppe vil vinne turneringen, har de allerede vunnet folkets hjerter verden over. Ieria ble laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister





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