Daniel Karlsbakk bommet på straffe mot KFUM og fortsetter å slite med å finne nettmaskene. Eksperter er bekymret for spissens mentale tilstand etter en vanskelig sesongstart og en strandet overgang.

Sarpsborg 08 tapte mot KFUM , og spiss Daniel Karlsbakk fortsatte sin måltørke . Kampen ble preget av store sjanser for Karlsbakk, men han klarte ikke å finne nettmaskene.

I det 86. minutt fikk han en gyllen mulighet til å utligne fra straffemerket, men skjøt utenfor. Eksperter påpekte at Karlsbakks manglende selvtillit var tydelig, og at en mer selvsikker spiss ville ha plassert ballen i mål. Denne bommen kommer etter at Karlsbakk ikke har scoret i de seks seriekampene som har blitt spilt siden straffescoringen mot Sandefjord i mars. Kontrasten til fjorårssesongen er stor, da han stod for imponerende 18 ligamål.

Ekspertene var samstemte i at Karlsbakks problemer er utelukkende mentale. De pekte på at han virket preget av den dårlige sesongstarten og mangelen på scoringer. Yaw Amankwah fremhevet at Karlsbakk var en stor snakkis før kampen på grunn av sin antatte manglende form, og at han brente store sjanser før straffebommen. Jesper Mathisen uttrykte bekymring for Karlsbakks mentale tilstand, og mente at han virket langt unna den selvtilliten han hadde i fjor.

Erik Huseklepp rådet Karlsbakk til å stille til intervju etter kampen, selv i motgang, og understreket at det er viktig å stå til ansvar. Han mente også at det var positivt at Karlsbakk i det hele tatt kom til scoringsmuligheter, og at målene ville komme etter hvert. Tapet mot KFUM plasserer Sarpsborg 08 på en 12. plass med fem poeng etter seks kamper.

Trener Even Sel forsvarte Karlsbakk og mente at en straffebom kunne skje, og at spissen ville komme tilbake sterkere. Samtidig ble Karlsbakks frustrasjon tydelig da han valgte å ikke stille til intervju etter kampen. Mathisen mente at Karlsbakk hadde all rett til å unngå media etter en slik kamp, og påpekte at han hadde hatt en vanskelig sesong etter at en lukrativ overgang til Trabzonspor strandet.

Overgangen, verdt rundt 100 millioner kroner, var i praksis i boks, men uenigheter om betalingsbetingelser og Trabzonspors interne problemer førte til at den ikke ble realisert. Denne skuffelsen, kombinert med en vanskelig sesongstart, har tydeligvis påvirket Karlsbakks prestasjoner. Situasjonen er bekymringsfull for Sarpsborg 08, som nå må finne måter å løfte spissen og snu trenden





