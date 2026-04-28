Karpe (Diem) legger opp – siste turné til høsten

Den norske rap-duoen Karpe (Diem) kunngjør sin avskjed fra scenen etter nesten 30 år. De legger ut på en siste turné til høsten og slipper et arkiv med uutgitt materiale.

Det er med tungt hjerte, men også en følelse av fullendt sirkel, at den ikoniske norske rap-duoen Karpe ( Diem ) kunngjør sin avskjed fra scenen. Etter nesten tre tiår med musikalsk innovasjon, kulturell påvirkning og utallige minneverdige øyeblikk for fans over hele landet, har Chirag og Magdi tatt en endelig beslutning: dette blir deres siste kapittel.

Nyheten ble delt på Instagram med et inderlig og reflekterende innlegg, hvor de beskriver en lang prosess med å finne de rette ordene for å formidle denne vanskelige, men nødvendige avgjørelsen. De skriver om en avtale de hadde seg imellom, en avtale om å fortsette så lenge det fortsatt var en kriblende følelse i magen, så lenge det var noe på spill, og så lenge de kunne opprettholde en kompromissløs tilnærming til kunsten sin.

Nå har tiden kommet for å legge opp, men ikke før de har gitt sine fans en siste, storslått avskjed gjennom en omfattende turné til høsten. Karpe, som har vært aktive siden år 2000, har ikke bare definert norsk rap, men også utfordret konvensjoner og skapt en unik musikalsk identitet. Deres tekster har ofte berørt viktige samfunnstemaer, og deres live-opptredener har vært kjent for sin energi, kreativitet og sterke visuelle uttrykk.

Duoen har vunnet et imponerende antall Spellemannpriser, og står som en av de mest dekorerte artistene i norsk musikkhistorie. Spesielt bemerkelsesverdig er deres rekordsettende seier i 2023, hvor de stakk av med hele seks priser for albumet *Omar Sheriff*. Denne prestasjonen understreker deres musikalske kvalitet og deres evne til å resonnere med et bredt publikum. Før avskjedsturnéen vil Karpe dele et utvalg av sine mest minneverdige øyeblikk med fansen.

Ved midnatt slippes et arkivmateriale som inneholder både små og store øyeblikk fra deres nesten 28 år lange reise sammen. Dette inkluderer bilder, tekster, demoer, taleopptak og tidligere uutgitt musikk, som vil gi fansen et unikt innblikk i duoens kreative prosess og deres personlige historie. Arbeidet med å sortere og kuratere dette materialet vil fortsette frem til den aller siste konserten. Avskjedsturnéen vil bli en siste mulighet for fansen til å oppleve Karpes magi live.

Det er forventet stor interesse for konsertene, og billettene vil sannsynligvis bli raskt utsolgt. Duoen uttrykker en dyp takknemlighet for alle som har støttet dem gjennom årene, og understreker at de aldri har kjent til noe annet enn Karpe (Diem). De innrømmer å være usikre på hvem de er uten dette musikalske partnerskapet, og avslutter innlegget med en varm hilsen til sine kjære fans: Elsker dere, Chirag og Magdi.

VG har forsøkt å få en kommentar fra Karpes management, men har foreløpig ikke lyktes. Allerede nå er det stor spenning knyttet til den kommende *Karpe World* som arrangeres på Ekebergsletta i sommer. Karpe skal holde tre konserter på Ekebergsletta den 2. , 3. og 4. juli.

Disse konsertene vil utvilsomt bli en emosjonell og minneverdig opplevelse for alle som deltar, og vil markere et verdig punktum for en av Norges mest betydningsfulle musikalske reiser. Dette er ikke bare slutten på en æra, men også en hyllest til et kunstnerskap som har beriket det norske musikklivet i nesten tre tiår





Karpe Diem Avskjed Turné Musikk Rap Konsert Ekebergsletta Spellemannprisen

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

KFUM Oslos matchvinner i dramatisk kamp: – Den dårligste omgangen jeg har spiltKFUMs Magnus Grødem (27) var svært så selvkritisk etter 1-0-scoringen som sikret seieren over Sarpsborg i Eliteserien. Den satt langt inne.

Read more »

Den norske kronen styrker seg – nå er det godt vindu for å bestille ferierDen norske kronen har styrket seg betydelig mot utenlandsk valuta, og eksperter anbefaler å bestille utenlandsferier nå. Krona har styrket seg med nesten 9 prosent mot euroen siden nyttår, noe som ikke har skjedd siden innføringen av euroen i 1999. Eksperter tror imidlertid at krona kan svekke seg igjen i lengden. Høy rente og økte olje- og gasspriser på grunn av Midtøsten-konflikten har bidratt til styrkingen.

Read more »

Noreg har ingen plan B for den digitale grunnmurenI Ukraina kunne éin person i praksis påverke forsvarsevnen til ein heil nasjon.

Read more »

Noreg har ingen plan B for den digitale grunnmurenI Ukraina kunne éin person i praksis påverke forsvarsevnen til ein heil nasjon.

Read more »

Noreg har ingen plan B for den digitale grunnmurenI Ukraina kunne éin person i praksis påverke forsvarsevnen til ein heil nasjon.

Read more »

Noreg har ingen plan B for den digitale grunnmurenI Ukraina kunne éin person i praksis påverke forsvarsevnen til ein heil nasjon.

Read more »