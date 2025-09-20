Karpe-fansen føler seg sviktet av billettsystemet: 'Fellesskapet glipper'

En fan av Karpe uttrykker frustrasjon over billettsystemet som muliggjør videresalg til høye priser, og hindrer ekte fans fra å delta på konsertene. Innlegget kritiserer hvordan systemet gir fordeler til de som ønsker å tjene penger på billettene, mens fellesskapsfølelsen lider.

Jeg elsker Karpe . Jeg elsker måten de samler mennesker på, hvordan et rom fylles med noe som er større enn hver enkelt av oss. Derfor er det ekstra sårt å føle at fellesskapsfølelsen forsvinner, skriver innleggsforfatteren. Denne følelsen kommer ikke av manglende ønske om å delta, men av et billettsystem som er altfor lett å utnytte. Når én person har muligheten til å kjøpe opptil åtte billetter samtidig, åpner det døren for videresalg og profittjag.

Resultatet er at fansen blir fratatt sjansen til å oppleve konserten, mens andre ser på billettene som en snarvei til raske penger. Det er frustrerende å sitte klar foran skjermen sammen med tusenvis av andre, men likevel tape fordi systemet gir de som utnytter det et fortrinn. De med raske fingre, flere bankkort og en klar plan om å tjene penger på fellesskapet får for lett tak i billettene, mens vi andre blir stående utenfor. Problemet forsterkes av videresalg til astronomiske priser, hvor billetter selges for langt over den opprinnelige prisen. Det er ikke uvanlig å se priser som er mer enn doblet, noe som forhindrer ekte fans fra å delta på konsertene. Dette er ikke bare et økonomisk spørsmål, men også et spørsmål om rettferdighet og tilgang til kultur. Fans som ønsker å støtte artisten og oppleve musikken, blir tvunget til å betale ublu summer eller gå glipp av opplevelsen. Det er avgjørende å finne en løsning som beskytter fansen og bevarer fellesskapsfølelsen. Videresalg burde reguleres gjennom en kontrollert plattform hvor arrangøren fastsetter en makspris. Dette vil tillate de som ikke kan bruke billettene sine å selge dem videre på en rettferdig måte, uten å måtte ty til kyniske auksjoner der fellesskapet taper. For musikken skal være tilgjengelig for alle. Opplevelsene skal være ekte. Og fellesskapet rundt Karpe skal handle om det vi deler, ikke om hvem som har råd til å betale mest. Fremtidige konsertopplevelser bør ha et system som forhindrer videresalg til overpriser og prioriterer ekte fans. En slik tilnærming vil bidra til å opprettholde et sterkt og inkluderende fellesskap rundt Karpe og sikre at musikken når ut til de som virkelig setter pris på den





