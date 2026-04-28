Karpe legger opp etter høstens turné – ingen comeback

Den populære rapduoen Karpe (Diem) annonserer sin avskjedsturné til høsten. De bekrefter at det ikke vil bli noe comeback etter dette.

Oslo -duoen Karpe , bestående av Magdi Ytreeide Abdelmaguid og Chirag Rashmikant Patel, annonserte i dag at deres kommende høstturné vil bli deres aller siste. I et emosjonelt innlegg til sine fans bekrefter de at det ikke vil komme noe comeback etter denne siste runden med konserter.

Beslutningen, som kommer mens de fortsatt opplever stor suksess og engasjement, er i tråd med en avtale de har hatt internt i gruppen. De skriver at de ønsker å avslutte karrieren mens det fortsatt kribler i magen, mens det fortsatt er noe på spill, og mens de fortsatt føler at de kan levere kompromissløs musikk.

Duoen uttrykker en dyp takknemlighet for muligheten de har fått til å skape musikk sammen under navnet Karpe (Diem), og innrømmer at de ikke vet hvem de er utenfor dette kunstneriske fellesskapet. Karpe har i løpet av sin karriere etablert seg som en av Norges mest betydningsfulle og populære rapgrupper. De har gitt ut fem kritikerroste album og vunnet en imponerende rekke priser, inkludert syv Spellemannpriser for sitt siste album, «Omar Sheriff».

Gruppens musikalske reise har vært preget av en utvikling fra tidlige, mer festorienterte låter til et stadig mer politisk og samfunnsengasjert uttrykk. Dette ble spesielt tydelig med albumet «Heisann Montebello» fra 2016, som inneholdt sanger som «Lett å være rebell i kjellerleiligheten din», en låt som traff en nerve hos mange unge nordmenn og satte søkelys på sosiale ulikheter og identitet. Karpes evne til å kombinere fengende beats med intelligente og tankevekkende tekster har vært en nøkkelfaktor bak deres suksess.

De har alltid vært ærlige og åpne i sine tekster, og har ikke vært redde for å ta opp vanskelige temaer. Dette har gjort at de har fått en sterk forbindelse til sine fans, som ser på dem som mer enn bare artister – de er stemmer for en hel generasjon. Populariteten til Karpe har vokst eksponentielt gjennom årene, og de har bygget opp en lojal fanskare som har støttet dem gjennom tykt og tynt.

Dette har resultert i utsolgte konserter uansett størrelsen på arenaen. Et spesielt eksempel på dette er da de annonserte ti konserter i Oslo Spektrum i forkant av utgivelsen av «Omar Sheriff». Alle ti konserter ble utsolgt på rekordtid, noe som vitner om den enorme etterspørselen etter å oppleve Karpe live.

«Omar Sheriff» representerte en ny retning for duoen, da de utforsket sine foreldres musikalske røtter og blandet inn elementer fra norsk, arabisk, gujarati og fransk i musikken. Albumet var en hyllest til deres bakgrunn og en feiring av mangfold. Karpes musikalske innovasjon og deres evne til å krysse sjangre har gjort dem til pionerer innen norsk rap.

Beslutningen om å avslutte karrieren nå, mens de fortsatt er på toppen, er et bevis på deres integritet og deres ønske om å avslutte historien på egne premisser. Fans over hele landet vil savne deres energiske konserter og deres inspirerende musikk, men arven etter Karpe vil leve videre i norsk musikkhistorie





Noreg har ingen plan B for den digitale grunnmurenI Ukraina kunne éin person i praksis påverke forsvarsevnen til ein heil nasjon.

Noreg har ingen plan B for den digitale grunnmurenI Ukraina kunne éin person i praksis påverke forsvarsevnen til ein heil nasjon.

Noreg har ingen plan B for den digitale grunnmurenI Ukraina kunne éin person i praksis påverke forsvarsevnen til ein heil nasjon.

Karpe (Diem) legger opp – siste turné til høstenDen norske rap-duoen Karpe (Diem) kunngjør sin avskjed fra scenen etter nesten 30 år. De legger ut på en siste turné til høsten og slipper et arkiv med uutgitt materiale.

