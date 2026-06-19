Karpe World: Siste kapittel før avskjedsturneen

Karpe World er et tredagers konsertunivers på Ekebergsletta, utsolgt med 150.000 publikummere. Duoen markerer et av sine siste kapitler før avskjedsturneen i 2028, med internasjonale artister, matboder og standup. Arrangøren oppfordrer til tidlig ankomst for heldagsopplevelse.

I over ett år har Karpe bygd opp forventningene til Karpe World, et gigantisk konsertunivers som skal forvandle Ekebergsletta i Oslo til et tredagers eventyr fra 2. til 4. juli.

Arrangementet er allerede utsolgt, med 150.000 publikummere klare for å oppleve duoens hittil største satsing. Ifølge Martin Nielsen, sjef i Live Nation, viser interessen hvilken unik posisjon Karpe har i Norge. Duoen, bestående av Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid og Chirag Rashmikant Patel, har satt et tydelig avtrykk i norsk kultur i over 25 år, men snart nærmer slutten seg. Karpe World markerer et av de siste kapitlene før avskjedsturneen i 2028.

Ambisjonene er, i kjent stil, skyhøye. Til Ekebergsletta har Karpe med seg et titalls internasjonale artister, blant dem svenske Seinabo Sey. Flere av gjesteartistene har aldri tidligere opptrådt på skandinavisk jord, ifølge Karpe på Instagram. Utover musikk skal sletta fylles med matboder, standup og til og med den legendariske pølseboden Syverkiosken, som vanligvis holder til ved Alexander Kiellands plass.

Komiker Galvan Mehidi skal gjøre standup på Chirags egen scene Sheriff, der flere av de internasjonale artistene også skal opptre. Nielsen oppfordrer publikum til å komme i god tid, da området åpner klokken 15.00 og byr på så mye at det er en heldagsopplevelse. Karpe selv har uttalt at med tanke på avslutningen i 2028 ligger det ekstra mye kjærlighet og mening bak hver avgjørelse, produksjonsmøte og øving.

Live Nation er arrangøren bak Karpe World, og Nielsen beskriver prosjektet som langt mer enn en tradisjonell konsert. Han fremhever konseptet og den kreative ambisjonen, og sier det krever tett samarbeid mellom artist, management, produksjon, myndigheter og arrangør. Publikum vil tre inn i et eget univers skapt spesielt for disse tre dagene. Beboere i nærheten har fått e-post fra Oslo kommune med varsel om konserter daglig fra klokken 15.00 til 23.00.

Arrangøren har hatt tett dialog med myndigheter og naboer om lydnivå, trafikk, publikumsflyt, sikkerhet og logistikk, med mål om å gjennomføre arrangementet trygt og godt organisert. Karpe World lover å bli en uforglemmelig opplevelse for alle som får være med





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Karpe Karpe World Konsert Ekebergsletta Avskjedsturné

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