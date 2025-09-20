Karsten Warholm pådratt seg leggskade etter VM-finalen – rehabiliteringsperioden anslås til fire til seks uker

Karsten Warholm har fått en liten leggskade etter VM-finalen i Tokyo. Skaden er ikke alvorlig, men vil kreve en rehabiliteringsperiode på fire til seks uker. Warholm var en av favorittene til å vinne gull på 400 meter hekk, men endte på en femteplass. Sesongen er uansett over, og Warholm skal nå på ferie.

Norges Friidrett sforbund melder at Karsten Warholm har pådratt seg en mindre leggskade etter fredagens VM-finale. Undersøkelsen, utført med ultralyd, avdekket en liten skade øverst i leggen. Denne skaden er heldigvis ikke av alvorlig karakter, men den er likevel nok til å forhindre deltakelse i løp på toppnivå. Rehabilitering stiden forventes å være mellom fire og seks uker.

Ove Talsnes, lege i Norges Friidrettsforbund, opplyser at Warholm vil kunne fortsette treningen i denne perioden, til tross for skaden. Warholm hadde uansett sesongslutt etter VM, og skal nå på ferie. Dermed blir påvirkningen av skaden minimal for hans videre satsing. Warholm, som kom til VM i Tokyo med årets beste tid (46,28) og som en av de største gullfavorittene sammen med Rai Benjamin på 400 meter hekk, opplevde en skuffende finale. Den amerikanske løperen Benjamin vant gull, mens Warholm måtte nøye seg med en femteplass. \ Etter karrierens største nedtur fortalte en tydelig preget Warholm at han kjente noe i venstre legg/kne allerede fra start. Han krasjet også i den tredje hekken og tapte terreng mot slutten av løpet. Resultatene viser at etter de første 100 meterne lå Warholm faktisk foran sin egen passering fra da han satte verdensrekord på 45,94 på samme bane under OL i Tokyo i 2021: 10,97 mot 11,07. Etter 200 meter ledet han med seks hundredeler til Benjamin. Dette understreker hvor lovende starten var, før skaden og løpets utvikling satte en stopper for håpet om medalje. Warholm har tidligere uttalt at han ser frem til å kunne konkurrere i toppen i flere år fremover, men denne skaden vil kreve en god restitusjonsperiode før han kan returnere på sitt beste. Det er viktig å huske på alle de store prestasjonene han har levert, og at han kommer tilbake sterkere. Han er en av de største profilene i norsk friidrett, og hans tilstedeværelse er viktig for sportens popularitet. \ Karsten Warholm er en av de største stjernene i friidretten, og skaden er et tilbakeslag, men ikke slutten. Med sin imponerende merittliste, inkludert OL-gull fra 2021 og VM-gull i både 2017, 2019 og 2023, har han satt standarden for hva som er mulig i 400 meter hekk. Hans karriere er preget av dedikasjon, hardt arbeid og et utrolig talent. Listen over meritter inkluderer også EM-gull i 2018, 2022 og 2024, i tillegg til tre sammenlagttitler i Diamond League. Warholm er født 28. februar 1996 i Ulsteinvik og er 29 år gammel. Hans favorittøvelse er 400 meter hekk, og han representerer Dimna IL. Han er 1,87 meter høy og trenes av Leif Olav Alnes. Mens Warholm kurerer leggskaden, fikk Sander Skotheim en god start på tikampen. Norges friidrettsinteresserte følger spent med på utviklingen og håper på en rask og fullstendig restitusjon for Warholm, slik at han kan fortsette å inspirere og prestere på høyeste nivå i fremtiden





