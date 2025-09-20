Karsten Warholm pådratt seg leggskade etter VM-finalen

Norges Friidrettsforbund melder om en mindre leggskade for Karsten Warholm etter VM-finalen i Tokyo. Skaden krever fire til seks ukers rehabilitering, men forventes ikke å påvirke sesongen betydelig.

Norges Friidrett sforbund melder at Karsten Warholm har pådratt seg en mindre leggskade etter VM-finalen i Tokyo fredag. En ultralydundersøkelse avdekket en liten skade øverst i leggen, som vil kreve en rehabiliteringsperiode på fire til seks uker. Skaden er ikke alvorlig, men den er dessverre uforenlig med å kunne prestere på høyt nivå i konkurranser. Dette er en nedtur for Warholm, som kom til VM som en av favorittene etter å ha satt årsbeste.

Han kommer nå til å ha en periode med trening, men vil ikke kunne konkurrere under rehabiliteringen, men det er forventet at skaden vil ha liten innvirkning på hans sesong, siden den uansett var over etter VM og at han skal på ferie. Ove Talsnes, lege i Norges Friidrettsforbund, bekreftet at skaden er av en slik karakter at den vil påvirke prestasjonene hans i en periode framover. \Warholm, som gikk inn i VM som en av de store gullkandidatene sammen med Rai Benjamin på 400 meter hekk, endte på en femteplass i finalen. Han fortalte etter løpet at han kjente en kjenning i venstre legg/kne rett etter start. Etter en fantastisk start der han ledet etter både 100 og 200 meter, krasjet han også i tredje hekk, og ble dessverre fraløpt mot slutten av løpet. Etter de første 100 meterne lå han faktisk foran samme passering fra da han satte verdensrekord på 45,94 på samme bane under OL i Tokyo i 2021: 10,97 mot 11,07. Etter 200 meter ledet han med seks hundredeler til Benjamin. Dette utfallet kommer etter en sesong der Warholm har vist stor form, og dette var hans største nedtur i karrieren hittil. Warholm er en av de største stjernene i friidrettsverdenen, og har markert seg som en utrolig sterk utøver i sin karriere. Han har oppnådd store meritter gjennom årene. \Karsten Warholm, født 28. februar 1996 i Ulsteinvik, er 29 år gammel. Han konkurrerer for Dimna IL, og trenes av Leif Olav Alnes. Hans favorittøvelse er 400 meter hekk, og han er 1,87 meter høy. Meritter på 400 m hekk utendørs: OL: Ett gull (2021), ett sølv (2024). VM: Tre gull (2017, 2019, 2023). EM: Tre gull (2018, 2022, 2024). Diamond League: Tre sammenlagttitler (2019, 2021 og 2025). I tillegg til Warholms situasjon, fikk Sander Skotheim en god start på tikampen natt til lørdag norsk tid. Det er viktig å følge med på utviklingen av begge utøverne. Warholm er en inspirasjon for mange, og det er viktig å gi han støtte i denne tiden for rehabilitering





