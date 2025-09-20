Karsten Warholm skadet – mister trolig konkurranser

Karsten Warholm pådro seg en liten skade i leggen under VM-finalen og må forberede seg på en periode med rehabilitering. Skaden setter en stopper for videre konkurranser på kort sikt.

Lytt til saken Saken oppdateres! Etter en grundig undersøkelse utført med ultralyd i formiddag, er det konstatert en liten skade øverst i Karsten Warholm s venstre legg. Selv om skaden ikke er av alvorlig karakter, er den dessverre uforenlig med å kunne konkurrere på høyt nivå, og dermed var den direkte årsaken til at han ikke kunne fullføre og hevde seg i VM-finalen i går. Rehabiliteringstiden er estimert til å være mellom fire og seks uker, noe som vil kreve en nøye planlagt treningsplan.

Norges Friidrettsforbund, ved lege Ove Talsnes, har bekreftet dette i en pressemelding etter den skuffende finalen fredag. Warholm, som ankom Tokyo med årets beste tid (46,28) og som en av de fremste favorittene til gullmedaljen sammen med amerikanske Rai Benjamin, opplevde en tung dag. Den amerikanske utøveren Benjamin stakk av med seieren, mens Warholm endte på en uventet og skuffende 5. plass. Etter sitt verste løp i karrieren, delte en tydelig preget Warholm at han kjente smerter i venstre legg/kne allerede fra starten. Han opplevde også å kollidere med den tredje hekken, og ble deretter løpt fra mot slutten av løpet. Warholm, kjent for sin utrolige styrke og teknikk, slet altså med både fysiske utfordringer og tekniske problemer i dette løpet, og fikk ikke utnyttet sitt fulle potensial. Resultatene fra 400 meter hekkfinalen avslørte en dramatisk vending i Warholms formkurve. Etter de første 100 meterne lå han faktisk foran samme passering som da han satte verdensrekord på 45,94 på samme bane under OL i Tokyo i 2021: 10,97 mot 11,07. Han viste en eksplosiv start, og lå an til å sette en ny standard i løpet. Etter 200 meter ledet han med seks hundredeler til Benjamin, noe som indikerte at han kunne være på vei mot en ny historisk prestasjon. Men dessverre snudde alt. De siste meterne ble en kamp, og det ble klart at noe var galt med Warholm. Karsten Warholm har en imponerende karriere bak seg. Alder: 29 år (født 28. februar 1996 i Ulsteinvik). Favorittøvelse: 400 meter hekk. Høyde: 1,87 m. Klubb: Dimna. Trener: Leif Olav Alnes. Meritter på 400 m hekk utendørs: OL: Ett gull (2021), ett sølv (2024). VM: Tre gull (2017, 2019, 2023). EM: Tre gull (2018, 2022, 2024). Diamond League: Tre sammenlagttitler (2019, 2021 og 2025). Disse merittene understreker hans dominans i friidrettsverdenen. Warholm har i årevis vært en inspirasjon for mange, og hans dedikasjon og harde arbeid har båret frukter. Hans evne til å presse seg selv til det ytterste, samt hans fokus på detaljer, har gjort ham til en av de beste hekkeløperne i verden gjennom tidene. Det er derfor en stor skuffelse for både Warholm og hans fans at han ikke kunne prestere på sitt beste i årets VM. Til tross for skaden, vil Warholm kunne fortsette å trene i rehabiliteringsperioden. Dette vil være viktig for å opprettholde formen og forberede seg på fremtidige konkurranser. Det er forventet at han vil bruke tiden til å jobbe med tekniske detaljer, styrke og kondisjon, og gradvis øke intensiteten i treningen frem mot neste sesong. Selvom resultatet i VM ikke ble som forventet, er det viktig å huske på alt Warholm har oppnådd i karrieren. Han har allerede sikret seg en plass i friidrettshistorien. PS! Sander Skotheim fikk en bra start på tikampen natt til lørdag norsk tid. Se hele programmet her





