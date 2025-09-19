Karsten Warholm skuffet i finalen: 'Det her er mye verre'

Karsten Warholm leverte en skuffende femteplass i finalen på 400 meter hekk. Han beskriver løpet som sitt tyngste i mesterskap, etter å ha slitt med et kneproblem og kollisjon med en hekk.

Hør på saken. Kameraet fanget opp Karsten Warholm s mangeårige partner da han løp inn til en skuffende 5.-plass i finalen på 400 meter hekk . – Det er jo selvfølgelig aldri hyggelig å se dem sånn. De vet jo hvor bra slag jeg er i, sier Karsten Warholm til norske medier etter den dramatiske finalen. Ansiktsuttrykket hennes kunne minne veldig om Warholms ikoniske «skrik» etter OL-gullet og verdensrekorden på samme stadion i 2021. Men nå med en helt annen betydning i sjokket.

– Hvis vi skal være helt ærlige: Når det ble så dårlig som det ble, så skjønner jeg at de ble sjokkert, sier Warholm om samboeren og familiens reaksjon. – Det er jo så langt fra der jeg egentlig var (fysisk), legger han til. Warholm forteller at det «nappet til» bak venstre kne da han føk ut av startblokkene. – Som en liten krampe, forklarer han. – Det er selvfølgelig helt jævlig å kjenne når du går ut. Jeg føler meg i kjempebra slag, og det var ingenting som tilsa det på oppvarmingen. Som om det ikke var nok, smalt han kneet hardt i den tredje hekken. Likevel ledet Norges gullhåp både etter 100 og 200 meter. Men derfra og inn ble det tungt: Rai Benjamin (USA) tok en suveren gullmedalje, foran Alisson dos Santos (Brasil) og Abderrahman Samba (Qatar). Warholm endte på en skuffende 5.-plass, over ett sekund bak sin erkerival. Hans tyngste resultat i mesterskap - ettersom han i 2022 var skadet før han ble nummer syv i finalen. Warholm i mesterskap Vis mer – Hvordan vil du sammenligne dette løpet med de løpene i mesterskap du ikke har vunnet? – Det her er mye verre, fordi nå kommer jeg inn med følelsen om at jeg var helt sikker på at jeg kunne være der og konkurrere om det (gullet). Warholm har vært i storform gjennom hele sesongen, og løp historiens tredje raskeste 400 meter hekk så sent som for én måned siden. Tidenes raskeste tider 400 meter hekk Vis mer Han fortsetter: – Alle løpene jeg har gjort tyder på det, og den fysiske formen og alt med fysikken min tyder på det. Så det å komme ut på denne måten er jo ekstremt skuffende. Jeg kjenner veldig på det, sier en tydelig preget Warholm i pressesonen. Resultater 400 meter hekk, finale Vis mer Etter en sesong preget av håp og forventninger, leverte Karsten Warholm en overraskende og skuffende prestasjon i finalen på 400 meter hekk. Etter å ha vist imponerende form gjennom hele sesongen, med historiens tredje raskeste tid på distansen, var forventningene høye. Warholm selv følte seg i storform og klar til å kjempe om gullet. Dessverre skulle løpet utvikle seg til et mareritt. Allerede ved starten opplevde Warholm problemer med venstre kne, som han beskriver som en liten krampe. Dette så ut til å hemme ham fra starten av. Likevel klarte han å lede løpet i starten, men utover i løpet ble det stadig tyngre. Han kolliderte også med den tredje hekken, noe som ytterligere kompliserte situasjonen. Resultatet ble en skuffende femteplass, over ett sekund bak vinneren. Warholm uttrykte stor skuffelse etter løpet, og innrømmet at dette var hans tyngste resultat i mesterskap. Han var tydelig preget av utfallet, spesielt med tanke på forventningene han hadde til seg selv. Han beskrev følelsen av å være i storform og sikker på å kunne kjempe om gullet, noe som gjorde skuffelsen enda større. Dette resultatet markerer et uventet tilbakeslag for den norske friidrettsstjernen. Etter å ha dominert 400 meter hekk de siste årene, og satt både OL-gull og verdensrekord, var dette en påminnelse om at selv de største idrettsutøverne kan møte motgang. Spørsmålet er nå hvordan Warholm vil respondere på dette nederlaget. Vil han bruke det som motivasjon til å komme sterkere tilbake, eller vil det sette en demper på hans videre karriere? Uansett er det klart at dette resultatet vil bli husket som en av de mest overraskende hendelsene i hans karriere. Karsten Warholm har vist stor styrke og utholdenhet gjennom årene, og det er ingen tvil om at han vil jobbe hardt for å komme tilbake på toppen av pallen. Hans mange fans og tilhengere vil uten tvil heie ham frem i kommende konkurranser. Hendelsen setter fokus på den fysiske belastningen friidrettsutøvere utsettes for. Det er ikke bare teknikk og mental styrke som teller, men også evnen til å håndtere kroppens begrensninger. Warholm, som har vært en inspirasjon for mange, vil fortsette å være et forbilde, og hans reaksjon på dette nederlaget vil være et viktig bidrag til å vise hvordan man håndterer motgang i idretten og livet generelt. Warholm har allerede bevist sin evne til å komme tilbake etter skader og utfordringer. Denne hendelsen vil uten tvil bli en del av hans legende, og hans innsats for å overvinne den vil styrke hans posisjon som en av de største friidrettsutøverne gjennom tidene





