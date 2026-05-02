Kasper Wikestad får drømmejobben: Skal kommentere Norges VM-kamper

Kasper Wikestad har landet en prestisjefull oppgave: å kommentere Norges første VM-kamper i fotball for herrer på 28 år for NRK. Han forteller om ærefrykt, stort ansvar og en overdreven optimisme rundt Norges sjanser.

Kasper Wikestad , en anerkjent kommentator, har sikret seg en drømmejobb: å kommentere Norges første VM-kamper i fotball for herrer på 28 år for statskanalen NRK .

Wikestad, som nylig fylte 50 år, beskriver seg selv som overrasket og beæret over tilbudet. Han må nå balansere sin nåværende jobb med Viaplay, hvor han kommenterer Premier League, med forberedelsene til VM. Dette innebærer en betydelig økning i arbeidsmengden, men Wikestad møter utfordringen med et smil og en tydelig entusiasme. Han innser at dette er en unik mulighet, en drøm for alle med fotballinteresse.

Han blir den tredje norske kommentatoren noensinne til å få denne muligheten, etter Arne Scheie og Øyvind Alsaker. Wikestad reflekterer over ikoniske øyeblikk i norsk fotballhistorie, som Kjetil Rekdals seiersmål mot Brasil i 1998, og erkjenner det store ansvaret som følger med å kommentere et VM for et nasjonalt publikum. Han merker også en positiv endring i klimaet rundt kommentatorer, med mindre hets og mer konstruktive reaksjoner.

Wikestad ser frem til å bytte Viaplay med NRK for noen måneder og minnes sin tid i P3 for over 20 år siden, da han drømte om å bli en del av sportsredaksjonen. Han understreker at dette oppdraget er spesielt meningsfylt på grunn av hans tidligere tilknytning til NRK. Samtalen dreier seg raskt over til de sportslige forventningene til VM i USA, Canada og Mexico.

Wikestad og hans kollega uttrykker en optimistisk holdning til Norges sjanser, og fremhever lagets imponerende målscore i VM-kvalifiseringen. Han oppfordrer til å omfavne en overdreven optimisme og tillate seg å drømme om en potensiell seier i hele turneringen, selv om gruppen er utfordrende. Han fremhever viktigheten av spillere som Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard, og diskuterer utfordringene knyttet til spilltid for keeper Runar Alex Nyland.

Wikestad er klar over den historiske konteksten og den emosjonelle betydningen av Norges deltakelse i VM. Han minner om tidligere skuffelser og erkjenner at det er rom for både optimisme og realisme. Han understreker at hans viktigste mål er å levere en opplevelse som møter publikums forventninger. Han ser frem til å dele denne opplevelsen med Øyvind Alsaker, som også vil kommentere kamper under VM.

Wikestad beskriver oppdraget som det største man kan gjøre i sitt yrke, og uttrykker en dyp ærefrykt og et stort ansvar. Han er spent på å bidra til å skape nye minneverdige øyeblikk for norske fotballfans og håper at laget kan overraske og levere resultater som overgår forventningene. Han avslutter med å oppfordre til å tro på muligheten for en sensasjonell seier, og å nyte reisen gjennom VM-turneringen





