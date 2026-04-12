Katrine Lunde avslutter historisk karriere med emosjonell avskjedskamp

Håndballlegenden Katrine Lunde spilte sin siste landskamp og avsluttet en enestående karriere preget av suksess, motgang og enorm dedikasjon. En rørende avskjedskamp i Kristiansand med hyllest fra venner og publikum markerte slutten på en æra i norsk håndball.

Håndball legenden Katrine Lunde avsluttet en historisk karriere med sin 389. og siste landskamp, hjemme mot Slovakia i Euro Cup. Hun ble hyllet med stor begeistring før kampstart, hvor hun løp inn på banen sammen med datteren Atina (11). Kampen ble en følelsesladd opplevelse, preget av minner og hyllest. Et utsolgt Aquarama i Kristiansand var vitne til en kveld fylt av sterke følelser. Under kampen ble lyset slukket, og en rørende video av Lunde ble vist på storskjermen.

Mange av hennes tidligere lagvenninner var til stede for å hedre henne, og stemningen var elektrisk. Etter bare 16 minutter tok Norge time out. Spiller nummer 16, Katrine Lunde, ble tatt av banen. Både norske og slovakiske spillere dannet espalier og klappet henne av banen, mens tårene trillet. Lunde tok en æresrunde og ble overøst med hyllest. Redningsprosenten hennes var imponerende 60, med tre av fem skudd avverget. Norge ledet 10–2, og hyllesten var fortjent. Camilla Herrem uttrykte rørelse over å ta avskjed med sin mangeårige lagvenninne, og beskrev Lundes dedikasjon og entusiasme. Herrem fremhevet Lundes evne til å sette pris på treningsøktene like mye som selve kampene, noe som gjorde henne unik. \Lunde debuterte for Norge 26. september 2002, og hennes karriere strekker seg over to tiår, noe som er svært unikt i håndballverdenen. Hun var ikke umiddelbart dominerende, men utviklet seg til å bli en av verdens beste keepere. Hennes evne til å vokse gjennom motgang og hennes kjærlighet for sporten har vært avgjørende for hennes suksess. I løpet av karrieren har hun opplevd både personlige og profesjonelle utfordringer, inkludert konflikter og skader. Hun ble vraket til flere mesterskap, men kom alltid tilbake sterkere. Etter å ha flyttet hjem til Kristiansand i 2017, opplevde hun en ny sportslig blomstring, og fortsatte å prestere på toppnivå selv etter å ha fylt 40 år. Lundes lange karriere har inkludert OL-gull, VM-titler, EM-gull og Champions League-triumfer. Hun er tidenes mest meritterte håndballspiller og Norges mestvinnende i lagidrett, med hele 21 internasjonale titler. Hun har hatt uvurderlig betydning for norsk håndball. Det er ikke bare resultatene på banen som er minneverdige, men også de små øyeblikkene utenfor banen, som Camilla Herrem fremhever.\Katrine Lunde har hatt en unik innflytelse på norsk håndball, både som spiller og som person. Keepertrener Mats Olsson har spilt en viktig rolle i hennes utvikling, men Lunde har også utviklet sine egne systemer. Håndskrevne notater, som hun mener hjelper henne med å huske og prestere på sitt beste, har vært en del av hennes forberedelser. Hun har vært en inspirasjon for mange, og har vist at alder bare er et tall. Hennes dedikasjon, utholdenhet og kjærlighet for spillet har gjort henne til en legende. Lunde har vunnet mange titler, men hennes mest verdifulle minner er kanskje de små øyeblikkene med lagvenninnene. Utenfor banen hadde hun gode minner sammen med Camilla Herrem. Lunde har satt dype spor i norsk idrettshistorie. Hennes karriere er et bevis på at med vilje, dedikasjon og lidenskap kan man oppnå det utroligste. Hennes avskjedskamp er et verdig punktum for en utrolig karriere, og hennes bidrag til håndballen vil bli husket i generasjoner





Katrine Lunde Håndball Landskamp Avskjed Karriere Norge

