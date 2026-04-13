Katrine Lunde avslutter landslagskarrieren med en rørende seier

Håndball-legenden Katrine Lunde spilte sin siste landskamp, en minneverdig seier mot Slovakia, og avsluttet en historisk karriere preget av suksess, utholdenhet og inspirasjon.

Håndball -legenden Katrine Lunde avsluttet sin imponerende landslagskarriere med stil i en minneverdig kamp mot Slovakia. Med en overlegen seier på 38-19, og Anikken Wollik som toppscorer med 10 mål, ble kvelden en perfekt avslutning på en epoke.

Lunde, som spilte sin 389. og siste landskamp, ble hyllet av et utsolgt Aquarama i Kristiansand, der lyset ble slukket og en rørende video ble vist på storskjermen. Spilleren selv ble tydelig berørt, og med en redningsprosent på imponerende 60, viste hun nok en gang hvorfor hun er en av håndballens største. Camilla Herrem, en av mange tidligere lagvenninner som var til stede, uttrykte stor beundring for Lunde og beskrev kvelden som ekstremt emosjonell.

Lunde debuterte for Norge 26. september 2002 og har hatt en unik og lang karriere som har inspirert utallige spillere og fans. Lunde ble tatt av banen etter 16 minutter, og begge lags spillere dannet espalier for å hylle henne. Tårene trillet mens Lunde tok en æresrunde og mottok hyllesten fra publikum.

Katrine Lundes lange karriere er et bevis på hennes utholdenhet og kjærlighet til håndball. Hun har opplevd både medgang og motgang, og har alltid reist seg igjen. Selv etter en konflikt om lønn og vanskelige perioder i karrieren, har hun kommet tilbake sterkere enn noensinne. Lunde har vunnet OL-gull, VM-titler, EM-gull og Champions League-triumfer. Hun er tidenes mest meritterte håndballspiller, og Norges mestvinnende i lagidrett med imponerende 21 internasjonale titler. Hennes evne til å utvikle seg gjennom årene, med hjelp fra keepertrener Mats Olsson, og hennes dedikasjon til detaljer, som å føre notater i kladdebøker for å perfeksjonere sine ferdigheter, er en inspirasjon for alle. Lunde har vist at alder bare er et tall.

Kvelden var fylt med sterke følelser, ikke bare på grunn av kampen, men også på grunn av alle de minnene som er skapt gjennom Lundes lange karriere. Camilla Herrem vektla de små, men verdifulle øyeblikkene de har delt sammen. Dette minnet oss om hvor viktig det er med vennskap og støtte i idretten. Katrine Lundes avslutning er en feiring av en legendarisk karriere, og hennes bidrag til norsk håndball vil bli husket i generasjoner fremover. Hun har inspirert mange med sitt spill og sine verdier, og er en verdig representant for norsk idrett.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Katrine Lunde (46) klar for sin siste landskamp: Ferdig på toppnivåEtter en eventyrlig karriere, så spiller Katrine Lunde livets siste håndballkamp på toppnivå søndag. Det blir ingen ny proffkontrakt.

Read more »

Katrine Lunde avslutter landslagskarrierenKatrine Lunde spiller sin siste landskamp mot Slovakia. Med 389 landskamper setter hun en solid rekord for Norge. Hun takker for årene og føler på mange følelser. Lunde avslutter sin profesjonelle håndballkarriere, men vil fortsette som keepertrener.

Read more »

Katrine Lunde (46) klar for sin siste landskamp: Ferdig på toppnivåEtter en eventyrlig karriere, så spiller Katrine Lunde livets siste håndballkamp på toppnivå søndag. Det blir ingen ny proffkontrakt.

Read more »

Katrine Lunde (46) klar for sin siste landskamp: Ferdig på toppnivåEtter en eventyrlig karriere, så spiller Katrine Lunde livets siste håndballkamp på toppnivå søndag. Det blir ingen ny proffkontrakt.

Read more »

Katrine Lunde (46) klar for sin siste landskamp: Ferdig på toppnivåEtter en eventyrlig karriere, så spiller Katrine Lunde livets siste håndballkamp på toppnivå søndag. Det blir ingen ny proffkontrakt.

Read more »

Katrine Lunde (46) klar for sin siste landskamp: Ferdig på toppnivåEtter en eventyrlig karriere, så spiller Katrine Lunde livets siste håndballkamp på toppnivå søndag. Det blir ingen ny proffkontrakt.

Read more »