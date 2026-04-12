Katrine Lundes fantastiske håndballkarriere avsluttet med emosjonell avskjed

Katrine Lunde spilte sin siste landskamp, en historisk avslutning på en bemerkelsesverdig karriere. Kampen var fylt av sterke følelser og hyllest til håndball-legenden.

Håndball -legenden Katrine Lunde spilte sin siste landskamp, den 389. i rekken, hjemme mot Slovakia i Euro Cup. Allerede før kampstart ble hun hyllet, da hun løp inn på banen sammen med datteren Atina (11). Det var en kveld fylt av sterke følelser, og stemningen var elektrisk i et utsolgt Aquarama. En rørt Lunde fikk se en video dedikert til henne på storskjermen, før lysene ble dempet. Mange av hennes tidligere lagvenninner var til stede for å hedre henne.

Etter bare 16 minutter, og med stillingen 10-2 til Norge, tok Norge time out. Katrine Lunde, med draktnummer 16, ble tatt av banen. Spillere fra begge lag dannet espalier og klappet henne av banen, mens tårene trillet. Lunde tok en æresrunde og ble hyllet av publikum. Redningsprosenten hennes for kvelden endte på imponerende 60 prosent, med tre redninger på fem skudd. Camilla Herrem uttrykte sin rørelse over Lundes avslutning og beskrev hvor spesiell hun er som person og lagvenninne. Herrem fremhevet Lundes dedikasjon og glede for håndball, selv utenfor kampene. Lundes landslagsdebut fant sted 26. september 2002. En ung Katrine Lunde satt på benken, mens Heidi Tjugum dominerte i målet. Dette markerte starten på en bemerkelsesverdig lang karriere. Lunde viste tidlig tegn på potensial, og ble tatt ut til EM samme høst. Hun fikk ikke spille i den turneringen, men var med på å sikre sølv. Året etter fikk hun sin mesterskapsdebut i VM. Lunde vokste gjennom motgang, og spilte en viktig rolle da Norge vant EM-gull i 2004. Over tid har Lunde vist en utrolig utholdenhet og kjærlighet for sporten. Landslagstrener Marit Breivik hentet inn keepertrener Mats Olsson i 2005, noe som har hatt stor innvirkning på Lundes utvikling. Lunde har alltid ført detaljerte notater i håndskrevne kladdebøker for å forbedre sin prestasjon. Da Norge vant OL-gull i 2008, var Lunde allerede en av verdens beste keepere. Kari Aalvik Grimsbø og Silje Solberg-Østhassel har også bidratt til Norges suksess i målet. Selv om Lundes karriere har vært dominert av suksess, har det også vært utfordringer. Hun opplevde konflikter og ble vraket fra mesterskap. Lunde vendte tilbake til Kristiansand i 2017 og har fortsatt å prestere på høyt nivå. En korsbåndskade stoppet henne ikke, og hun fortsatte å utvikle seg som spiller etter fylte 40 år. Hun er en inspirasjon og viser at alder bare er et tall. Lunde har vunnet utallige titler, inkludert OL-gull, VM-gull, EM-gull og Champions League-titler. Selv Vipers-konkursen stoppet henne ikke. Hun er tidenes mest meritterte håndballspiller og Norges mestvinnende i lagidrett. Camilla Herrem husker spesielt de små øyeblikkene sammen med Lunde, de kveldene de har sittet og snakket. Det er disse minnene som er aller finest





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Katrine Lunde (46) klar for sin siste landskamp: Ferdig på toppnivåEtter en eventyrlig karriere, så spiller Katrine Lunde livets siste håndballkamp på toppnivå søndag. Det blir ingen ny proffkontrakt.

Katrine Lunde avslutter landslagskarrierenKatrine Lunde spiller sin siste landskamp mot Slovakia. Med 389 landskamper setter hun en solid rekord for Norge. Hun takker for årene og føler på mange følelser. Lunde avslutter sin profesjonelle håndballkarriere, men vil fortsette som keepertrener.

