Økende kjøreskader i utmark: ATV-er og ny teknologi setter fokus på naturvern og tradisjonell bruk

Statens Naturoppsyn (SNO) melder om økende kjøreskader i utmark, både ved lovlig og ulovlig kjøring. Miljødirektoratet tar i bruk ny teknologi for å kartlegge kjørespor og iverksette tiltak. Samtidig etterlyses en mer nyansert tilnærming som ivaretar både naturvern og lokalbefolkningens behov for å bruke utmark.

Lytt til saken. Kortversjonen. Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Statens Naturoppsyn (SNO) melder om økende kjøreskader i utmark, både fra lovlig og ulovlig kjøring. Avdelingsdirektør Morten Kjørstad påpeker en markant økning i anmeldelser for ulovlig kjøring de siste ti årene. Denne perioden har også sett en tidobling av antall registrerte ATV -er i Norge, fra 44 774 i 2014 til 103 987 i 2024, ifølge Miljø direktoratet.

Også motorsykler, bobiler og biler bidrar til flere spor i utmark. Ivar Myklebust i Miljødirektoratet understreker behovet for raske og målrettede tiltak for å bevare uerstattelig natur. Motorferdsel i utmark er som utgangspunkt forbudt, men kommunene kan gi tillatelser under strenge krav fra naturmangfoldloven og motorferdselsloven. Tillatelser fritar ikke fra ansvar, og skader kan oppstå selv med tillatelse, ifølge Myklebust.\Miljødirektoratet benytter nå kunstig intelligens for å analysere kjørespor fra fly- og dronebilder. Dette gir SNO mulighet til raskt å rykke ut, jobbe forebyggende og anmelde ulovlige forhold. Myklebust påpeker at teknologien kan hjelpe til med å begrense skadeomfanget, og at resultatene vil gi kommunene bedre verktøy for å vurdere søknader og følge opp tillatelser. Jan-Arvid Arnesen, valgt inn på Sametinget for Nordkalottfolket, fremhever at det meste av kjøringen er lovlig, og at bruk av moderne hjelpemidler som ATV og snøscooter er en viktig del av tradisjonen for å komme seg ut i naturen, spesielt i Finnmark. Han understreker at kjøreskader ofte feilaktig assosieres med ulovlig kjøring, og at det er viktig å finne løsninger som bevarer naturen samtidig som lokalbefolkningen kan fortsette å bruke områdene. Arnesen ser behov for tiltak som kanaliserer kjøringen til områder som tåler det bedre, og mener bedre overvåkning kan gi et mer nyansert bilde, og kanskje åpne for mer ferdsel i noen områder.\Arnesen poengterer at de som ferdes i naturen har ingen interesse av å ødelegge den, og at lokal kunnskap og tradisjon bør tillegges mer vekt i beslutningsprosesser. Han etterlyser en mer nyansert tilnærming, der hensynet til både naturvern og lokalbefolkningens behov ivaretas. Bekymringen går på å finne en balanse mellom å bevare naturen og samtidig opprettholde muligheten for tradisjonell bruk av utmark. Det understrekes et behov for å unngå enkle antagelser om at kjøreskader alltid er resultat av ulovlig kjøring, og at man må ta hensyn til lovlig bruk som er en viktig del av lokal kultur og tradisjon. Det er viktig å fremheve den betydningen lokalkunnskap og erfaring har når det gjelder å forvalte naturen på en bærekraftig måte. Denne kunnskapen kan gi verdifull innsikt i hvordan man kan balansere ulike interesser og behov for å sikre en bærekraftig bruk av utmark i fremtiden





