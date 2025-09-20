Økende kjøreskader i utmark: Teknologi og tradisjoner i konflikt

Statens Naturoppsyn (SNO) melder om økende kjøreskader i utmark på grunn av motorferdsel. Miljødirektoratet bruker ny teknologi for å overvåke og begrense skadene, mens lokalbefolkningen ønsker å ivareta bruken av naturen.

Statens Naturoppsyn (SNO) melder om økende kjøreskader i utmark over hele landet, både som følge av lovlig og ulovlig motorferdsel. Antall ATV -er i Norge har tidoblet seg de siste ti årene, og sammen med motorsykler, bobiler og biler setter disse kjøretøyene stadig flere spor i sårbare naturområder. Miljødirektoratet og SNO understreker behovet for raske og målrettede tiltak for å beskytte uerstattelig natur.

I 2024 var det registrert over 100 000 ATV-er i Norge, en betydelig økning sammenlignet med 2014. Denne utviklingen, kombinert med økt bruk av andre motoriserte kjøretøy, skaper et press på utmarka, som inkluderer skog, fjell og myr. Konsekvensene er synlige i form av kjøreskader som kan forårsake erosjon, tap av vegetasjon og forstyrrelser av dyrelivet.\Miljødirektoratet tar i bruk avansert teknologi, inkludert kunstig intelligens, for å overvåke og analysere kjørespor i utmark. Ved å bruke fly- og dronebilder kan SNO identifisere ulovlig kjøring raskere og mer effektivt. Dette gir mulighet for både forebyggende tiltak og anmeldelse av ulovlige forhold. Formålet er å gi kommunene bedre verktøy for å vurdere søknader om motorferdsel og følge opp eksisterende tillatelser. Selv om motorferdsel i utgangspunktet er forbudt, kan kommunene gi tillatelser under strenge krav i henhold til naturmangfoldloven og motorferdselsloven. Det er et viktig prinsipp at tillatelse ikke fritar for ansvar, og det er sett flere eksempler på at områder er blitt skadet til tross for tillatelser med klare forbehold. I denne sammenhengen understreker representanter fra Miljødirektoratet viktigheten av å handle raskt for å redusere skadeomfanget og bevare naturen. Samtidig erkjennes det at teknologi også kan bidra positivt til å begrense skadevirkningene.\På den andre siden peker representanter for lokalbefolkningen på at det meste av kjøringen faktisk er lovlig, og at motorferdsel er en viktig del av tradisjoner og lokal bruk av naturen. Jan-Arvid Arnesen, som selv bruker ATV og snøscooter, fremhever viktigheten av å finne en balanse mellom vern og bruk. Han foreslår å identifisere sårbare områder og kanalisere kjøringen til områder som tåler det bedre, for å både bevare naturen og samtidig gi lokalbefolkningen mulighet til å fortsette å bruke områdene slik de har gjort i generasjoner. Arnesen understreker at bedre overvåkning kan gi et mer nyansert bilde, og at det er viktig å ta hensyn til lokal kunnskap og tradisjoner. Han mener at lokale beslutninger bør tillegges mer vekt enn sentrale beslutninger, og at en grundigere overvåkning kan åpne for mer ferdsel der trykket er lavere enn antatt. Det er et tydelig ønske om å finne løsninger som ivaretar både vern av natur og muligheten for lokalbefolkningen til å bruke naturen på en bærekraftig måte





