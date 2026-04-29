Økende misnøye i russiske eliter: Kritikk mot Putin når nye høyder

Kritikken mot president Putin og hans administrasjon vokser blant regimelojale eliter i Russland, spesielt etter nylige tiltak som blokkering av internett-tjenester. Økonomiske vanskeligheter og mangelen på politisk debatt bidrar til økende misnøye.

Den russiske økonomien er under et økende press, og bekymringen vokser blant landets eliter. Det som tidligere var forsiktige antydninger om økonomiske vanskeligheter, har nå blitt til mer direkte kritikk, spesielt etter et nylig tiltak fra president Putin s administrasjon.

To sentrale opposisjonspolitikere melder om økende misnøye, og det som er mest bemerkelsesverdig er at kritikken nå kommer fra regimelojale eliter som åpent henvender seg til presidenten. Under Moscow Economic Forum ble det presentert en uvanlig åpenhjertig vurdering av den økonomiske situasjonen fra flere akademikere og økonomer, inkludert økonomiprofessor Robert Nigmatullin. Han impliserte til og med president Putin personlig som ansvarlig for den vanskelige situasjonen, og påpekte mangelen på reell politisk debatt og opposisjon i landet.

Nigmatullin argumenterte for at den nåværende situasjonen, der opposisjonen fungerer som et støtteapparat for presidenten, ikke er holdbar. Vladimir Milov, tidligere viseenergiminister og nå en fremtredende opposisjonspolitiker i eksil, beskriver Moskvas Økonomiske Forum som et marginalt arrangement, men anerkjenner at kritikken representerer en bredere trend. Han peker på den nylige blokkeringen av internett-tjenester som en spesielt viktig faktor.

Mobilnettet har blitt stengt ned periodisk, med store konsekvenser for hverdagen, og appen Telegram, som brukes av over 100 millioner russere, er også blitt blokkert. Andrej Pivovarov, tidligere politisk fange og nå bosatt i Berlin, mener at disse internettstengingene er den viktigste utløsende faktoren for misnøye. Han understreker at stengingene rammer alle aspekter av livet, inkludert militæret, dagliglivet, næringslivet og kommunikasjonen i distriktsområder.

Pivovarov ser en klar endring i elitens holdning, der de nå henvender seg direkte til Putin med sin kritikk. Misnøyen er forsterket av det faktum at Russland har en relativt velutviklet digital infrastruktur, som nå blir undergravd av statlig inngripen. Protestene mot internettstengingene har overrasket mange, inkludert den russiske TV-stjernen Viktorija Bonja, som åpent kritiserte tiltakene på Instagram. Selv guvernøren i Belgorod fylke, Vjatsjeslav Gladkov, har uttrykt bekymring for at Telegram-stengingen kan sette livene til innbyggerne i fare.

Det som er mest slående, ifølge Pivovarov, er at kritikken nå kommer fra personer tilknyttet presidentadministrasjonen, som direkte henvender seg til Putin. Denne utviklingen har utløst en intern krise i eliten, med harde konfrontasjoner mellom FSB, som nå tar over kontrollen over internettreguleringen, og presidentadministrasjonen, spesielt visestabssjef Sergej Kirijenko. Situasjonen er preget av økende spenninger og en voksende følelse av at Russlands økonomiske og politiske system er under press





