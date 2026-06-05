Økende tordenvær: Meteorologen advarer og gir råd

Hyppigere og kraftigere tordenvær i Norge. Meteorolog Leonidas Tsopouridis forklarer årsakene og gir viktige sikkerhetsråd for å unngå skader.

Meteorologene slår alarm: Torden vær et blir stadig hyppigere og kraftigere i Norge. Statsmeteorolog Leonidas Tsopouridis ved Meteorologisk institutt forklarer at økende temperaturer og fuktighet i atmosfæren skaper optimale forhold for lyn og torden.

'Vi ser en tydelig økning i frekvensen av tordenvær hvert år, og sesongen starter tidligere enn før - allerede i mai,' sier han. Dette skyldes at varmere somre gir større temperaturforskjeller og mer ustabil luft, noe som er drivstoff for lynbyger. Ifølge Tsopouridis har antallet lynnedslag økt markant de siste tiårene, og trenden forventes å fortsette med klimaendringene. Tordenvær medfører flere farer.

Lyn kan forårsake brann i bygninger og skog, strømbrudd og ødelegge elektronisk utstyr. Kraftige regnbyger kan føre til oversvømmelser og vanskelige kjøreforhold.

'Skogbrann blir en betydelig risiko, spesielt når høysesongen varer lenger - kanskje helt til september,' advarer meteorologen. Samtidig blir trærne tørrere på grunn av tidligere vår og varmere somre. For å beskytte seg anbefaler Tsopouridis å unngå utendørsaktiviteter i åpne områder og fjell når tordenvær er meldt.

'Søk ikke ly under trær, da lynet slår ned i det høyeste punktet. Legg deg heller flatt på bakken om du blir overrasket ute,' sier han. Hjemme bør man koble fra elektriske apparater som TV og internett-ruter for å unngå skader. Det er også lurt å unngå å dusje eller bade, da lyn kan slå ned i rørsystemet og forplante seg inn i boligen.

Lading av elbil bør avsluttes under uværet, selv om det finnes overspenningsvern.

'Det viktigste er å sikre liv og helse,' understreker Tsopouridis. Han ser likevel en faglig fascinasjon i utviklingen: 'Å varsle lyn er en av de største utfordringene for meteorologer. Vi forstår mekanismene, men nøyaktig tid og sted er vanskelig å forutsi. Det er svært interessant å følge hvordan atmosfæren endrer seg.

' Med bedre teknologi kan vi lære mer, men foreløpig er forholdsregler avgjørende





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