Reuters Digital News Report viser at flere nordmenn unngår nyheter, men landet ligger samtidig i verdenstoppen når det gjelder å betale for nyhetsinnhold. Tilliten til nyheter er stabil, mens bekymringen for falske nyheter vokser.

Ifølge en ny internasjonal rapport unngår en økende andel nordmenn nyhetene. Den årlige Reuters Digital News Report viser at 39 prosent av nordmenn sier de unngår nyheter ofte eller av og til.

Det er en økning på 9 prosentpoeng siden i fjor og en markant stigning siden før pandemien, da tallet var 20 prosent. Norge er landet i undersøkelsen der andelen som unngår nyheter øker mest. Det er flere kvinner enn menn som取其名曰. Økningen tilskrives et anstrengt nyhetsbilde preget av store internasjonale hendelser som USAs politikk, Venezuela, Grønland og Ukraina-krigen.

Samtidig viser undersøkelsen at nordmenn fortsatt er ivrige betalere for nyheter. Andelen som betaler for digitale nyheter ligger stabilt på 40 prosent, et klart toppresultat sammenlignet med nabolandene og USA, der tallet er langt lavere. Tilliten til nyheter holder seg imidlertid stabil i Norge, med 53 prosent som sier de stort sett kan stole på nyhetene. NRK er den nyhetskilden nordmenn har størst tillit til.

Likevel er bekymringen for falske nyheter økende, og 54 prosent av nordmenn er nå bekymret for å kunne skille fakta fra falsk informasjon





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