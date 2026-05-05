Kenny Miller tar over Maccabi Tel Aviv etter Ronny Deilas pause

Kenny Miller har blitt midlertidig trener i Maccabi Tel Aviv etter at Ronny Deila har tatt en pause fra jobben på grunn av en etterforskning for seksuell trakassering. Miller understreker viktigheten av å fokusere på fotballen og reise seg etter det nylige tapet.

Kenny Miller , tidligere Rangers-spiss, har tatt over som midlertidig trener i Maccabi Tel Aviv etter at Ronny Deila har tatt en pause fra sin stilling.

Denne pausen kommer som følge av en etterforskning mot Deila for verbal seksuell trakassering av en kvinnelig taxisjåfør. Saken har rystet den israelske storklubben, og Deila har selv kommet med en beklagelse og innrømmet at han er under etterforskning. Han tok et emosjonelt farvel med spillerne, hvor han ba om tilgivelse for den vanskelige situasjonen han har skapt for klubben. Ifølge israelske medier har Deila forlatt Israel.

Miller understreker viktigheten av å fokusere på fotballen og å reise seg etter det nylige 5-2 tapet mot Beitar Jerusalem. Han erkjenner at resultatet var en skuffelse, men insisterer på at det ikke er tid til å dvele ved det negative. Maccabi Tel Aviv må nå konsentrere seg om å hente seg inn igjen og kjempe om poeng og titler i den avgjørende delen av sesongen.

Miller fremhever at det nye formatet i ligaen, hvor man møter de beste lagene to ganger, gjør hver kamp utfordrende og spennende. Han er overbevist om at spillerne ønsker å være i en posisjon hvor de kjemper om suksess. Politiet fortsetter etterforskningen av saken rundt Ronny Deila. Miller har tidligere erfaring fra trenerrollen, og han er kjent for sin dedikasjon og taktiske innsikt.

Han vil nå forsøke å stabilisere laget og lede dem gjennom en vanskelig periode. Maccabi Tel Aviv har et sterkt ønske om å vinne ligaen og andre turneringer, og Miller vil gjøre sitt beste for å oppfylle disse ambisjonene. Han har allerede bevist denne sesongen at laget er i stand til å hente seg inn igjen etter motgang, og han er optimistisk med tanke på fremtiden.

Miller er klar over at han har en stor oppgave foran seg, men han er fast bestemt på å lykkes. Han vil jobbe hardt sammen med spillerne og støtteapparatet for å sikre at Maccabi Tel Aviv fortsetter å være en av de ledende klubbene i israelsk fotball. Situasjonen rundt Deila er selvsagt en utfordring, men Miller er fokusert på å skape en positiv atmosfære rundt laget og å få spillerne til å prestere på sitt beste.

Han vil legge vekt på disiplin, hardt arbeid og lagånd. Miller er også opptatt av å utvikle unge talenter og å gi dem muligheten til å vise hva de er gode for. Han tror at Maccabi Tel Aviv har et stort potensial, og han vil gjøre sitt beste for å realisere dette potensialet. Han vil også samarbeide tett med klubbens ledelse for å sikre at laget har de ressursene som trengs for å lykkes.

Miller er en respektert person i fotballmiljøet, og han har et godt rykte som en dyktig trener og en inspirerende leder. Han vil bruke sin erfaring og sine kunnskaper til å hjelpe Maccabi Tel Aviv med å overvinne denne vanskelige perioden og å fortsette å være en suksessfull klubb. Han er klar over at det vil kreve mye hardt arbeid og dedikasjon, men han er villig til å gjøre det som trengs for å oppnå målene sine.

Miller er også opptatt av å bygge et sterkt forhold til fansen og å skape en positiv atmosfære rundt laget. Han vet at fansen er en viktig del av klubben, og han vil gjøre sitt beste for å engasjere dem og å gi dem noe å glede seg over. Han vil også oppfordre fansen til å støtte laget i både medgang og motgang.

Miller er en ambisiøs trener, og han har et klart mål om å vinne titler med Maccabi Tel Aviv. Han vil jobbe hardt for å oppnå dette målet, og han er overbevist om at han kan lykkes. Han har et sterkt team rundt seg, og han har tillit til at de sammen kan skape noe spesielt.

Miller er også opptatt av å utvikle en langsiktig strategi for klubben og å sikre at Maccabi Tel Aviv fortsetter å være en ledende klubb i israelsk fotball i mange år fremover





