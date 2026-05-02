Økern-drapet: To svenske tenåringer siktet – politiet mener det er et bestillingsdrap

To svenske tenåringsgutter er siktet for drap og medvirkning til drap etter skytingen på Økern i Oslo. Politiet mener drapet kan være et resultat av vold som selges som en tjeneste.

Oslo politi har lørdag ettermiddag bekreftet at hypotesen om et bestillingsdrap i forbindelse med skytingen på Økern er styrket. To svenske tenåringsgutter er pågrepet, både i Norge og i Sverige , og er nå siktet for drap og medvirkning til drap i Oslo.

De er også mistenkt for en skyteepisode i Norrköping, Sverige, tidligere denne uken. Politiet innkalte til en pressekonferanse der de understreket alvoret i situasjonen. Frode Larsen, leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, uttrykte sterk fordømmelse over at skyting og drap finner sted i det offentlige rom i Oslo. Han beskrev hendelsen som fullstendig uakseptabel.

Etterforskningen har avdekket at de to siktede trolig var involvert i selve skytingen på Økern. Politiadvokat Anne Marie Hustad opplyste at den ene siktede antas å ha avfyrt skuddene, mens den andre har medvirket til handlingen. Hun presiserte at det på nåværende tidspunkt er for tidlig å fastslå om de siktede har tilknytning til kriminelle gjenger i Sverige, men at teorien om et bestillingsdrap, der vold selges som en tjeneste, har fått økt støtte.

Tenåringene ble først pågrepet i Sverige fire dager etter skytingen på Økern, den 30. april, i forbindelse med mistanke om drapsforsøk og grovt våpenlovbrudd. Svensk politi har nå varetekt på de to guttene, og det er igangsatt et samarbeid med norske myndigheter for å få dem utlevert til Norge. De siktede har foreløpig ikke fått tildelt norske forsvarere.

Politiet i Oslo understreker at de nå begynner å få et klarere bilde av hendelsesforløpet, men ønsker ikke å dele detaljer på dette stadiet av etterforskningen. Skytingen fant sted ved Lørenbanen, et område preget av tett bebyggelse og mange boliger. Flere vitner observerte hendelsen fra sine balkonger, og det var mange barn til stede i området på grunn av en pågående fotballkamp. Dette understreker ytterligere alvoret i situasjonen og den potensielle risikoen for uskyldige sivile.

Politiet har i lengre tid fokusert på å kartlegge og bekjempe vold som en handelsvare, og de overvåker aktivt digitale plattformer for å identifisere og forhindre potensielle oppdrag. Larsen bekreftet at politiet har god kontroll over de kriminelle nettverkene og konfliktlinjene i Oslo, og at de har avverget en rekke voldelige handlinger som aldri har blitt offentlig kjent. I løpet av de siste to ukene i april har Oslo opplevd fire drap – på Økern, Grønland, Ammerud og Holmen.

Politiet understreker imidlertid at det ikke ser ut til å være noen sammenheng mellom disse sakene. De påpeker at drap er relativt sjeldne i Oslo, med fire drap i fjor og tre året før, og at de mener de nylige hendelsene er tilfeldige og ikke indikerer en bekymringsfull trend





