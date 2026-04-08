«Ketamin-dronningen» dømt til 15 års fengsel for å ha forsynet Matthew Perry med ketamin

Jasveen Sangha, kjent som «Ketamin-dronningen», er dømt til 15 års fengsel for å ha forsynet skuespiller Matthew Perry med ketamin, som førte til hans død. Perry var kjent fra komiserien «Venner for livet». Flere andre er også involvert i saken.

Jasveen Sangha , også kjent som «Ketamin-dronningen», er dømt til 15 års fengsel etter å ha forsynet skuespilleren Matthew Perry med ketamin, som førte til hans død. Perry, best kjent for sin rolle i den populære komiserien «Venner for livet» (Friends), døde av en ketaminoverdose 28. oktober 2023. Dommen markerer en betydelig utvikling i saken som har vakt internasjonal oppmerksomhet, og understreker alvoret i å bidra til en persons narkotikamisbruk med fatale konsekvenser.

Sangha hadde tidligere inngått en tilståelsesavtale med påtalemyndigheten, hvor hun erkjente skyld i å ha levert ketamin til Perry. Denne avtalen bidro til å redusere strafferammen, selv om påtalemyndigheten opprinnelig foreslo 15 års fengsel. Den faktiske strafferammen for de lovbruddene Sangha er funnet skyldig i, kunne potensielt ha oversteget 60 år. Saken har fått stor oppmerksomhet på grunn av Perrys status som en elsket skuespiller, og den tragiske omstendighetene rundt hans død, som ble utløst av en overdose. Dette har bidratt til en viktig debatt om narkotikamisbruk og konsekvensene av å skaffe eller administrere stoffer til andre. \I tillegg til Sangha har flere andre personer vært involvert i saken. Fem personer var opprinnelig tiltalt i forbindelse med Perrys dødsfall, og alle har inngått tilståelsesavtaler. To leger er allerede dømt i saken. Den ene ble idømt 30 måneders fengsel, mens den andre fikk husarrest og samfunnsstraff. Dette understreker det bredere omfanget av ansvar og involvering i tragedien. Rettsavgjørelsen reflekterer rettsvesenets syn på alvorlighetsgraden av Sanghas handlinger, og sender et sterkt signal om at personer som bidrar til andres narkotikamisbruk vil bli holdt ansvarlig for sine handlinger. Ketamin, som er et bedøvelsesmiddel, kan være ekstremt farlig i høye doser eller i kombinasjon med andre stoffer, noe som understreker farene ved narkotikamisbruk. \Rettsaken og dommen har utløst en rekke diskusjoner om behovet for å styrke tiltakene for å bekjempe narkotikamisbruk og bedre beskytte individer som sliter med avhengighet. Det er viktig å understreke viktigheten av å søke profesjonell hjelp og støtte for de som sliter med narkotikamisbruk, og å forebygge nye tragedier som den som rammet Matthew Perry. Saken har også retter søkelyset på viktigheten av å regulere tilgangen til reseptbelagte medisiner som ketamin og å sikre at de brukes ansvarlig. Advarsler om farlighetene ved å bruke narkotika, kombinert med en klar signal om rettferdighet, kan tjene som en påminnelse om viktigheten av ansvarlig oppførsel og hjelpe folk som trenger det. I kjølvannet av dommen forventes det at det blir en økt bevissthet om de livsfarlige konsekvensene av narkotikamisbruk, og det fører til at samfunnet må arbeide sammen for å skape et tryggere miljø





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Artist dømt for voldtekt: – Vil bli anketEn mann i 30-årene er i lagmannsretten dømt til tre år i fengsel for voldtekt.

Read more »

«Perry» knaller til mot RBK-ledelsen: – Toppen av galskapTidligere RBK-trener Per Joar Hansen mener klubben er inne i en «livsfarlig» spiral og kaller styrets håndtering for «toppen av galskap».

Read more »

Artist dømt for voldtekt: – Vil bli anketEn mann i 30-årene er i lagmannsretten dømt til tre år i fengsel for voldtekt.

Read more »

Artist dømt for voldtekt: – Vil bli anketEn mann i 30-årene er i lagmannsretten dømt til tre år i fengsel for voldtekt.

Read more »

Artist dømt for voldtekt: – Vil bli anketEn mann i 30-årene er i lagmannsretten dømt til tre år i fengsel for voldtekt.

Read more »

Artist dømt for voldtekt: – Vil bli anketEn mann i 30-årene er i lagmannsretten dømt til tre år i fengsel for voldtekt.

Read more »