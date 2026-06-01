Kevin Keegan: Kreftdiagnosen og ønsket hjertelig velkommen tilbake til Newcastle

Kevin Keegan har fått kreftdiagnosen og ønsker å si farvel på St. James' Park. Newcastle-hilsen ønsker Keegan og hans familie støtte etter diagnosen.

Kevin Keegan s familie avslørte i januar at han hadde fått kreftdiagnosen. Under en opptreden på Tyne Theatre and Opera House fortalte han selv om sin helse og hvordan legene oppdaget sykdommen etter en bilulykke.

Han måtte opereres og røntgenbildene viste at han hadde kreft i stadium fire, som er det mest alvorlige stadiet. Newcastle-hilsen ønsket Keegan og hans familie støtte etter diagnosen. Klubben skrev at Keegan alltid vil bli ønsket hjertelig velkommen på St. James' Park og at han har en unik plass i Newcastles historie. Keegan ønsket å tilbake til St. James' Park for å si farvel og ønsket ingen statue på utsiden av arenaen.

Han startet karrieren sin i Scunthorpe, men ble signert av Liverpool i 1971 og vant ligaen tre ganger på Anfield. Han vant også Ballon d'Or to ganger mens han var i tyske Hamburg. Keegan spilte også 21 mål på 63 kamper for England og spilte i VM i 1982. Som manager tok han over Newcastle i 1992 og ledet dem opp i Premier League, men tapte duellen mot Manchester United i 1995/96-sesongen.

Han hadde videre en periode som Fulham-sjef og ble engelsk landslagssjef i 1999. Keegan tok deretter over Manchester City, før han forlot klubben i mars 2005 og returnerte til Newcastle i 2008. Han ønsket å si farvel på St. James' Park og ønsket ingen statue på utsiden av arenaen





