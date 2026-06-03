Kevin Vågenes: MÅ STØTTE BARNA

Kevin Vågenes har tatt en klar standpunkt i innsamlingsaksjonen mot pridemarkering og oppfordrer til mer støtte for barn som har det vanskeligere. Pridefeiringen pågår i juni, og Vågenes mener det er vondt og slitsomt å se hvor mange mennesker som har en negativ holdning til pride. Forkjemperne mener at pridefeiringen viser barn at alle er like mye verdt, uavhengig av kjønn og legning, mens motstanderne mener at pridemarkering i skolen kan skape usikkerhet blant barn. Kevin Vågenes har tidligere lagt ut en video om pride på sin Instagram-konto, og han trekker frem modellen Emma Ellingsen som et eksempel på en viktig stemme for transpersoner i Norge. Hun kom ut som transjente som åtteåring og deltok i TV 2-serien 'Født i feil kropp'. Vågenes mener det er vårt ansvar å gjøre den vanskeligere veien så kort og lett som mulig for barn som har det vanskeligere.

Kevin Vågenes har tatt en klar standpunkt i innsamlingsaksjonen mot pridemarkering, og han mener det er dårlig å se hvor mange mennesker som har en negativ holdning til pride.

Som skuespiller og komiker har han oppfordret til mer støtte for barn som har det vanskeligere, og han mener det er veldig lite humant å ikke gi dem denne støtten. Pridefeiringen pågår i juni, og Vågenes mener det er vondt og slitsomt å se hvor mange mennesker som har en negativ holdning til pride.

Forkjemperne mener at pridefeiringen viser barn at alle er like mye verdt, uavhengig av kjønn og legning, mens motstanderne mener at pridemarkering i skolen kan skape usikkerhet blant barn. Kevin Vågenes har tidligere lagt ut en video om pride på sin Instagram-konto, og han trekker frem modellen Emma Ellingsen som et eksempel på en viktig stemme for transpersoner i Norge. Hun kom ut som transjente som åtteåring og deltok i TV 2-serien 'Født i feil kropp'.

Vågenes mener det er vårt ansvar å gjøre den vanskeligere veien så kort og lett som mulig for barn som har det vanskeligere





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Kevin Vågenes Pride Støtte Barn Transpersoner Emma Ellingsen

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