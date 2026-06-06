Kevin Vågenes om å gi opp barneønsket: Nevøene ble vendepunktet

Kevin Vågenes har alltid ønsket seg barn, men etter at broren fikk to sønner, oppdaget han at rollen som onkel ga ham all kjærligheten han trengte. Nå er han glad for at han slapp å bli pappa.

Komiker og skuespiller Kevin Vågenes har lenge hatt et sterkt ønske om å bli pappa. Men nå har han gjort en helomvending, og det hele startet da broren hans fikk barn.

I den tredje sesongen av TV 2-serien 'Evig singel' spiller Vågenes karakteren 'Stian', en tidligere flyansatt som har byttet ut jobben med barnevogn og bleier. Rollen som pappa på skjermen har fått ham til å reflektere over egne livsvalg. 39-åringen fra Bergen har hatt en strålende karriere de siste 15 årene, med suksesser som 'Parterapi', 'Familien Lykke', 'Nissene i skjul' og 'Jul i Blodfjell'. Han har også vist frem sin Eurovision-interesse i Marte Stokstads 'Adresse'-programmer.

Men mens karrieren har blomstret, har han kjempet med tanken på å bli far.

'Jeg har alltid tenkt at jeg har lyst på barn, men så blir ikke alltid livet sånn som man tenker at det skulle bli,' forteller Vågenes åpenhjertig. Han innså at han ikke kunne ha barn alene, og at surrogati var for dyrt. Redselen for å sitte igjen med en sorg over å ikke få barn var stor. Så kom vendepunktet.

Da broren fikk barn, opplevde Vågenes noe uventet.

'Da broren min fikk barn var jeg selvfølgelig sikker på at jeg skulle bli glad i nevøen min, men jeg visste ikke at jeg skulle bli så tullete forelsket og glad i ham,' sier han med et varmt smil. Besøket på sykehuset samme dag ga en emosjonell reaksjon han aldri hadde følt før. Siden har han fått nok en nevø, og kjærligheten er doblet.

'Jeg har aldri hatt følelsen av at jeg på sekundet ville kastet meg foran en buss for noen, før da,' humrer han. Nå føler han seg rolig og glad, og han ser på nevøene som sine egne.

'Jeg føler jeg har barn litt likevel. For jeg får oppfylt den kjærlighetsbiten,' sier han. Vågenes har til og med opprettet fondskontoer og planlegger å la guttene arve alt han eier.

'Evig singel' sesong tre har premiere hver fredag på TV 2 Direkte og strømmes på TV 2 Play fra 12. juni





TV 2 Nyhetene / 🏆 29. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kevin Vågenes Evig Singel Barneønsket Familielykke Komiker

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

– Han har intet sterkere ønske enn at saken løsesNylig ble det kjent at en mann i 50-årene er siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen (68). Nå kommenterer familien den nye utviklingen.

Read more »

El Niño returnerer: VDMV advarer mot kraftig værfenomenVerdens meteorologiorganisasjon (WMO) varsler at El Niño vil vende tilbake i sommeren med høy sannsynlighet. Fenomenet kan bli svært kraftig og ha store konsekvenser globalt, ifølge FNs generalsekretær.

Read more »

Anna Faris returnerer til Scary Movie etter år med typecastingSkuespilleren åpner opp om kampen mot Hollywoods stereotyper og gleden over å vende tilbake til rollen som Cindy Campbell.

Read more »