Key Developments in Sports and Politics

A summary of the latest news and developments in sports and politics, including the appointment of a new assistant to Roy Johansen at Vålerenga, the appointment of Niko Eronen as the head coach of Narvik, and the announcement of Vikersund as the host city for the 2030 World Championships in Ski Jumping.

Svensken starter i jobben som Roy Johansen s-assistent 1. august. – Vålerenga har enorm kompetanse i spillertroppen, og var en veldig vanskelig motstander å møte. Jeg ser veldig frem i mot å jobbe med de, sier en glad Glader selv til klubbens kanaler og fortsetter: – Det er en stor klubb i Norge med fine fasiliteter og alle forutsetninger for å lykkes.

Atmosfæren her er fantastisk, og det er et herlig hockeymiljø i denne klubben. Som trener har jeg vært på Jordal flere ganger, og er imponert over det vanvittige trykket som supporterne skaper under kamper. Nå ser jeg frem til å jobbe med Roy, Morten og alle de andre. Morten Ask kunne i mai opplyse om at mange har vist interesse rundt stillingen.

Sportssjefen er nå strålende fornøyd med ansettelsen. – Vi er veldig fornøyd med at vi nå etter en god prosess har fått hans signatur, sier sportssjef Morten Ask. Han har veldig bred erfaring fra ishockey, og har tidligere vært hovedtrener, assistent-trener, sportssjef og har også erfaring fra ungdomshockey. Han er kjent for et godt lederskap, og har en enorm arbeidskapasitet.

Han er faglig sett veldig sterk og er utrolig grundig, sier Ask i en pressemelding. Etter det TV 2 erfarer, skal klubben ha gitt signaler til svensken om at de ser for seg ham som hovedtrener i framtiden. Narvik har funnet sin Glader-erstatter. Niko Eronen, som trente klybben fra 2016 til 2019, er igjen blitt ansatt som hovedtrener i klubben.

Det har han gjort mange ganger før, men Nordås ble løpt i fra mot slutten, og endte helt til slutt av de 13 som var på start. Vikersund blir arrangør for 2030-VM i skiflyging. Det er sjette gang at den norske mammutbakken får et slikt ansvar. Tildelingen ble kunngjort etter onsdagens styremøte i Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS)





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