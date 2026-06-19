Norges Bank Investment Management (NBIM) har gjeve nærare presiseringar om oljefondets bruk av kunstig intelligens og produktivitetsgevinstar. Etter at fondssjef Nicolai Tangen hevda ei 20‑prosentøking, undertekne nestleder Trond Grande at talet er ei ambisjon, ikkje eit vitskapleg resultat. Artikkelen forklårar korleis KI vert nytta i dagleg drift og korleis effekten vert estimert.

Oljefondssjef Nicolai Tangen hevda tidleg at bruken av kunstig intelligens hadde ført til ein 20-prosentøking i produktiviteten på arbeidsplassen. No aiutrar nestleder Trond Grande i Norges Bank Investment Management ( NBIM ) at dette tallet ikkje var eit vitskapleg resultat, men meir ein ambisjon.

Under eit seminar på tysdag presiserte Grande at sjefens utsegn om KI-effektivitet var uttrykka for ei forventning om betydeleg forbetring, ikkje eit kvantifisert resultat. Han påpeika at ei seinare undersøking der dei ansatte selv vurderte KI-effekten, viste at målet om over 20 prosent produktivitetsøking var nådd. Ifølgje Grande handlar denne utvikla ikkje om å erstatte*menneskle* med maskiner, men om at medarbeiderar nyttar KI som eit verifyktøy for å utføre oppgåver meir effektivt.

Portefølje*forvaltare* kan no analysera større datasett, medan juristar behandlar saker raskare. Han understreka at talet på 20 prosent fungerer som eit inventar for å strekka seg etter, ikkje som eit endelig vitskapleg mål. Bruken av KI har ifølge NBIM blitt vurdert gjennom sjølv*angitte* effekt*metodar* blant tilsette. Grande avslutta med å peika på at utan KI è arbeidsdagen *wør* urimeleg annerleis, som viser den substantielle innverkinga av teknologien





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