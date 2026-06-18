KI-ambisjoner i oljefondet: NBIM justerer produktivitetsmål

Norges Bank Investment Management (NBIM) har justert påstand om 20 prosent produktivitetsøkning fra KI-bruk. Nestleder Trond Grande uttaler at tallet er en ambisjon, ikke et vitenskapelig resultat, men at selvrapportering viser en økning på litt over 20 prosent.

Oljefondssjef Nicolai Tangen hevda tidligere at bruken av kunstig intelligens hadde ført til en produktivitetsøkning på 20 prosent på arbeidsplassen. Men nestleder Trond Grande i Norges Bank Investment Management (NBIM) har senere justert dette tallet.

Under et seminar tirsdag uttalte Grande at Tangens påstand om en 20 prosent økning i produktivitet fra KI-bruk ikke var et strengt vitenskapelig tallestøttet resultat, men heller en ambisjon. Grande presiserte at tallet var et mål som skulle symbolisere en vesentlig forbedring i måten arbeidet ble utført på. Grande understreket at KI-effekten ikke kom av at folk ble erstattet av maskiner, men fordi ansatte brukte KI som et verktøy for å utføre oppgavene bedre.

Han gav eksempler på at porteføljeforvaltere kunne analysere mer data og jurister kunne behandle saker raskere. NBIM hadde forsøkt å måle KI-effekten gjennom selvangivelse fra de ansatte om hvor stor påvirkning KI hadde på deres produktivitet. Grande avslørte at den siste målingen viste en selvangitt produktivitetsøkning på litt over 20 prosent, som lå tett opp mot ambisjonen. Han uttalte at arbeidsdagen ville vært helt annerledes uten KI-tilgang.

Konklusjonen er at NBIM har et mål om over 20 prosent produktivitetsgevinster fra KI-bruk, og at dette i hovedsak er basert på selvrapportering og ambisjon snarere enn på en detaljert vitenskapelig analyse. Fortellingen reflekterer en generell trend i arbeidslivet der KI settes inn som et verktøy for å styrke eksisterende medarbeideres kapasitet og effektivitet, uten nødvendigvis å redusere antall ansatte





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