KI-boomen driver frem fossilgassbruk – utslipp kan overgå nasjoners

Tech-gigantenes satsing på kunstig intelligens fører til en dramatisk økning i bruken av fossilgass for å drive datasentre, med potensielle utslipp som overgår hele nasjoners klimagassutslipp.

Den raske utviklingen innen kunstig intelligens (KI) og den enorme energien som kreves for å drive denne teknologien, skaper en alvorlig miljøutfordring. Tech-gigantene som leder an i KI-satsingen, har i økende grad vendt seg til fossilgass for å sikre tilstrekkelig strømforsyning til sine datasentre.

Denne strategien, drevet av lange ventetider for tilkobling til strømnettet og bekymringer rundt stigende strømpriser, resulterer i en betydelig økning i klimagassutslipp. En omfattende gjennomgang av planlagte datasenteranlegg knyttet til selskaper som OpenAI, Meta, Microsoft og Xai avslører at disse prosjektene samlet sett kan generere over 129 millioner tonn klimagasser årlig. Dette overstiger de totale utslippene fra hele nasjonen Marokko i 2024, ifølge dokumenter som er innhentet.

Denne utviklingen skjer gjennom såkalt «behind-the-meter»-kraftproduksjon, hvor datasentre genererer sin egen strøm ved hjelp av gassturbiner, og dermed opererer utenfor det tradisjonelle strømnettet. Utviklingen er slående rask. I begynnelsen av 2024 var det fire gigawatt med datasenterspesifikk gasskapasitet under planlegging i USA. Bare to år senere, i begynnelsen av 2026, har denne kapasiteten vokst til nesten 100 gigawatt.

Dette indikerer en eksponentiell økning i avhengigheten av fossilgass for å drive KI-infrastrukturen. Blant de mest betydelige utslippskildene er Fermi, som bygger et datasenter utenfor Amarillo i Texas med en kapasitet på 17 gigawatt. Tillatelsesdokumenter antyder at dette anlegget alene kan slippe ut over 40 millioner tonn CO2-ekvivalenter årlig, noe som overgår de totale utslippene fra alle kraftkildene i delstaten Connecticut. Xai sine to campusanlegg i Memphis og Southaven forventes å generere utslipp tilsvarende driften av over 30 gjennomsnittlige gasskraftverk.

I tillegg vil tre gassprosjekter knyttet til Stargate, det omfattende KI-samarbeidet mellom OpenAI og Oracle, potensielt slippe ut ytterligere 24 millioner tonn klimagasser i året. Selskapene argumenterer for at de faktiske utslippene vil være lavere enn de tillatte nivåene, da disse tallene er basert på maksimal drift. Imidlertid påpeker energiforsker Jon Koomey at datasentre, i motsetning til tradisjonelle kraftverk, ofte opererer med jevn belastning, noe som betyr at de kan nærme seg de maksimale utslippsnivåene som er angitt i tillatelsene.

Situasjonen kompliseres ytterligere av en global mangel på de mest effektive gassturbinene. Denne mangelen tvinger enkelte utbyggere til å velge mindre effektive modeller som krever mer brensel og genererer høyere utslipp. Selv om utslippene skulle halveres i forhold til de tillatte nivåene, vil de fortsatt overstige Norges samlede årlige utslipp. Meta hevder å ha redusert sine utslipp med 23,8 millioner tonn siden 2021, men bare tre gassprosjekter i Ohio kan ved halv kapasitet oppveie over en tidel av denne reduksjonen.

Michael Thomas, grunnlegger av analyseselskapet Cleanview, som overvåker gass-tillatelser for datasentre i USA, beskriver trenden som en ukontrollert akselerasjon av utslipp. Han uttrykker dyp bekymring for hva som vil skje hvis denne utviklingen fortsetter i samme tempo og blir ti ganger større. Denne økende avhengigheten av fossilgass for å drive KI-teknologien reiser alvorlige spørsmål om bærekraften i den digitale revolusjonen og behovet for å finne mer miljøvennlige løsninger for å møte den økende energibehovet til kunstig intelligens





digi_no / 🏆 9. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

KI Kunstlig Intelligens Klimagassutslipp Fossilgass Datasentre Energi Miljø Bærekraft

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hun mener den neste pandemien kan komme fra en hobbyterrorist med KI og et enkelt laboratoriumBiolog Sigrid Bratlie har vært teknologioptimist. Nå er hun mer urolig. Kunstig intelligens gjør det mulig å designe biologi på nye måter – også virus som kan skade svært mange.

Read more »

Susann Goksør Bjerkrheim solgte huset under takst – nå satser hun på gårdsdriftTidligere håndballproff Susann Goksør Bjerkrheim og ektemannen har solgt huset sitt på Nordstrand for 18,6 millioner kroner. Paret skal nå realisere drømmen om å drive gård på Greåker i Sarpsborg.

Read more »

KI-giganter bygger egne gasskraftverk – kan overgå hele nasjoners utslippTechgigantenes KI-satsinger krever så mye energi at deres egne gassprosjekter kan overgå hele nasjoners utslipp av klimagasser.

Read more »

KI dreper ikke programvareutviklingHvis KI dobler produktiviteten i programvareutvikling, er det ingen automatikk i at det vil bety færre utviklere.

Read more »

Nytt bilde av prinsesse CharlottePrinsesse Kate og prins William gratulerer datteren med 11-årsdagen – og viser frem nytt bilde.

Read more »

Superyachten som sank: Nye detaljerNy vending i «Bayesian»-forliset: Ikke ekstremvær, men feilvurderinger kan ha kostet sju mennesker livet.

Read more »