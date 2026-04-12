KI-forordning: Ekspert råder til å fortsette arbeidet til tross for utsettelse

Europaparlamentets vedtak om å utsette implementeringen av krav til høyrisiko KI-systemer gir organisasjoner pusterom, men Ley Muller, ekspert i standardiseringsprosessen, oppfordrer til å gi gass. Fortsett arbeidet med å sikre at KI-systemer er ansvarlige og oppfyller fremtidige krav.

Kravene til høyrisiko KI-systemer ser ut til å bli utsatt, noe som gir organisasjoner pusterom, men eksperter oppfordrer til å fortsette arbeidet. Europaparlamentet har vedtatt å utsette implementeringen av forpliktelsene for høyrisiko KI-systemer, noe som gjelder både leverandører og de som setter systemene i drift.

Målet er å gi myndighetene mer tid til å utarbeide harmoniserte standarder som skal veilede organisasjoner i å overholde kravene. Selv om utsettelsen må godkjennes av Rådet for Den europeiske union før den er endelig, er mange lettet. Men Ley Muller, en ekspert involvert i standardiseringsprosessen, råder til å akselerere arbeidet i stedet for å bremse ned.

Muller, som sitter i den europeiske tekniske komiteen (JTC 21) som lager de harmoniserte ISO-standardene, og som leder en arbeidsgruppe i Standard Norge som kanaliserer norske innspill til standarder, understreker at retningen ikke endres. Standardene er ikke ment å gjøre etterlevelsen lettere, men å bekrefte at de som forbereder seg nå, er på rett kurs. De som venter, vil oppleve standardene som en utfordring.

Müller argumenterer for at organisasjoner som definerer ansvarlig AI-lederskap er de som velger å fortsette arbeidet, selv når det er fristforsinkelser og utsettelser. Å fortsette etterlevelsesarbeidet viser engasjement for grunnleggende rettigheter, sikkerhet og helse – hele hensikten bak KI-forordningen. Det handler om å bygge KI-systemer man kan forsvare offentlig, og gi kundene en reell grunn til å stole på deg, ikke bare en juridisk.

Müller mener at rådet om å fortsette gjelder for alle organisasjoner som utvikler eller bruker høyrisiko KI-systemer, ikke bare de som planlegger ISO-sertifisering. Til tross for at harmoniserte standarder er et nyttig verktøy, er de ikke det eneste, og kanskje ikke det rette startpunktet for alle, spesielt for scale-ups og SMB-er. KI-forordningen krever ikke sertifisering mot en ISO-standard, men at du kan vise at du har tatt risiko, rettigheter og menneskelig tilsyn på alvor.

Müller oppfordrer til å bruke utsettelsestiden effektivt. Bruk den til å stressteste risikoklassifiseringsbeslutninger, styrke mekanismene for menneskelig tilsyn, og gi teamene en grundig forståelse. For de som ønsker å følge standardene når de er klare, vil organisasjoner som har fulgt standardiseringsprosessen ha et stort forsprang. Når de harmoniserte standardene lander, vil de som brukte utsettelsesvinduet til å bygge noe de er stolte av, stå stødig.

Diskusjonen om KI-forordningen er fortsatt aktuell, og utsettelsen endrer ikke behovet for å ta ansvarlig AI på alvor. Det er viktig å huske at implementeringen av KI-systemer er et kontinuerlig arbeid, og at de som er forberedt, vil være de som lykkes i det lange løp. Organisasjoner som fortsetter arbeidet, viser at de setter sikkerhet og rettigheter i høysetet, uavhengig av juridiske frister.





